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上海消費者都在問：台灣鳳梨什麼時候進啊？

記者林則宏／上海報導
目前正在city’super上海興業太古匯門店舉行的「台灣食藝文化美食節」，推廣百餘種台灣本土人氣商品。記者林則宏／攝影
目前正在city’super上海興業太古匯門店舉行的「台灣食藝文化美食節」，推廣百餘種台灣本土人氣商品。記者林則宏／攝影

大陸五一黃金周即將到來前，台灣貿易中心（外貿協會）上海代表處攜手city’super上海興業太古匯門店推出「台灣食藝文化美食節」。city’super食品零售業務部總監張嘉麟說，上海很多消費者都在問，台灣鳳梨什麼時候進啊？

「台灣食藝文化節」將持續到5月19日，這也是今年在上海舉辦的第一場台灣商品推廣活動。

張嘉麟表示，city’super一年大約會舉辦19場各式活動。這次活動共推出百餘種台灣本土人氣商品，包括：台灣麵食、醬料醬汁腐乳、零食點心、啤酒飲料、冷凍冷藏食品，以及蜜風鈴蓮霧、釋迦、芭樂等水果。

張嘉麟強調，這次台灣食藝文化節一個特別之處是，推廣時更加凸出品牌，而不只是商品本身。

活動30日還邀請近年積極在昆山推廣台灣美食料理教學的名廚黃大洲，以台灣的食材和醬料現場烹煮出台灣手路菜「二路海鮮肉羹」、萬巒豬腳、竹筒米糕和胡椒餅，給上海當地媒體品嚐。 

台灣貿易中心上海代表處首席代表張企申指出，city’super屬於高端超市，台灣商品在中國大陸就應該走精緻品牌路線。

他認為，無論兩岸關係如何變化，都應針對高端消費者持續曝光台灣的形象，才有助於台灣商品在大陸市場的長期發展。

張嘉麟表示，到目前為止尚未感受到當前兩岸關係對於在上海推廣台灣商品有何實際影響，反而是前期海運費用高漲、搶不到貨櫃，對於city’super要引進台灣各類食品、商品影響比較大。

張嘉麟說，倒是有很多上海消費者過去這段期間一直在問，「台灣鳳梨什麼時候進啊？」

他表示，過去在City’super一顆台灣蜜糖鳳梨可以賣到人民幣68元（約10.5美元），一個產季大約可以賣出人民幣40萬到60萬元。

不過，大陸2月底以屢次截獲檢疫性有害生物為由，3月1日起就已暫停台灣鳳梨進口。

兩岸（臺灣）農創聯誼促進會理事長蔡漢明長期協助台灣水果在上海銷售，他指出，台灣在上海賣得最好的水果基本上是鳳梨、愛文芒果和鳳梨釋迦，去年光是在上海台灣的鳳梨銷售就超過新台幣1億元。

由於6月底後鳳梨的產季就進入尾聲，張漢明預期 ，台灣的鳳梨今年應該已經沒有機會銷到上海了。

台灣貿易中心上海代表處與city’super上海興業太古匯門店共同舉辦的「台灣食...
台灣貿易中心上海代表處與city’super上海興業太古匯門店共同舉辦的「台灣食藝文化美食節」，邀請名廚黃大洲以台灣食材和醬料現場烹煮「二路海鮮肉羹」等台灣美食，吸引不少上海媒體關注。記者林則宏／攝影
儘管當前兩岸關係低迷，但尚未影響台灣食品在上海舉行推廣活動。記者林則宏／攝影
儘管當前兩岸關係低迷，但尚未影響台灣食品在上海舉行推廣活動。記者林則宏／攝影

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