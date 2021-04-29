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中航母編隊被美艦「亂入」很丟臉？專家：或是禮讓插隊

中國新聞組／北京30日電
推特帳號OSINT-1發布衛星照片，內容可見美國海軍勃克級驅逐艦（編號6）混入遼寧號（編號1）航母編隊。（取材自推特）
推特帳號OSINT-1發布衛星照片，內容可見美國海軍勃克級驅逐艦（編號6）混入遼寧號（編號1）航母編隊。（取材自推特）

BBC中文網報導，中國航空母艦「遼寧」號戰鬥群繼續在東海演習之際，有追蹤全球各國軍艦的社交網站發布衛星圖片，顯示一艘美國軍艦混在遼寧號戰鬥群之中航行，引發關注。

報導指出，一個名為「OSINT-1」的推特帳號4月26日發布衛星圖片，顯示遼寧號在東海航行，隨後有「黃岡」號、「成都」號和「太原」號等護衛艦和驅逐艦，最後是補給艦「呼倫湖」號，但主艦群和「呼倫湖」號中間卻穿插了一艘美軍驅逐艦。

事件引發評論，有網民認為這是解放軍的一個重大失誤；一些軍事專家也形容事件「不尋常」，另有聲音認為，現在是和平時期，解放軍艦隊很可能是刻意安排，把戰鬥群拉遠距離，讓美軍插入編隊中，意圖降低威脅感。

據報導，澳門軍事專家黃東指這次事件相當不符合邏輯，稱一艘大型美國軍艦竟然可以「大搖大擺」闖入遼寧號戰鬥群中，而中方艦隻卻沒有保護行動，形容是「丟臉」。

但有媒體引述軍事專家楊於勝指出，外界不應單從一張衛星圖片推測事件的經過。他又認為只要雙方依照海上避免碰撞的規則，又不影響航行安全，各國都可以對他國軍艦伴艦監控。

報導提到，中國和美國在2014年簽訂「海空相遇安全行為凖則諒解備忘錄」，明確規定雙方軍艦相遇時的行為凖則。這部備忘錄有條文規定，獨自航行的艦隻遇上其他艦艇編隊時，不應穿越編隊。

中國官方環球時報評論指出，如果衛片圖片屬實，美國軍艦的行為已經違反這個規定。稱遼寧號的護航艦艇其實已經組成了阻擋線，美國的軍艦無法進一步接近它。

遼寧號目前在巴士海峽進行艦載機飛行訓練。（取材自Getty Images）
遼寧號目前在巴士海峽進行艦載機飛行訓練。（取材自Getty Images）

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