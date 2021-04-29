中國駁拜登：美不要有酸葡萄心理 勿迫他國接受你的民主

中國外交部發言人汪文斌29日表示，希望美國對中國不要有「酸葡萄」心理，以更平和理性的心態看待中國發展，表現出大國應有的樣子。(中新社)

中國 外交部發言人汪文斌29日表示，希望美國 對中國不要有「酸葡萄」心理，以更平和理性的心態看待中國發展，表現出大國應有的樣子。

在當日例行記者會上，有記者問：美國總統拜登 在國會聯席會議上發表講話稱，美國、中國和其他國家正在為贏得21世紀而彼此競爭，美國歡迎這種競爭而不尋求衝突。中方對此有何評論？拜登總統也說到，他曾向中方表示美國會在印太地區維持強大的軍事部署，這就像美國與北約在歐洲的部署一樣，不是為了引發衝突，而是為了預防它。中方對此有何回應？

汪文斌說：你提到拜登總統發表的演講，我也注意到了有關報導。對於演講中的涉華內容，我想強調幾點：

第一，中國始終堅持走和平發展道路，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中方致力於同美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，走出一條和平共處、合作共贏的新路，同時堅決維護自身主權、安全、發展利益。

第二，民主是全人類共同價值，而不是某個國家的「專利產品」。一國的民主制度應當也只能由這個國家的人民從自身實際出發制定。強迫別國接受自己的民主制度，或試圖打著「民主」旗號號令天下、黨同伐異，都是對民主價值的褻瀆和操弄，只會製造分裂、加劇緊張、損害安定。

第三，合作應該是中美關係的主流。中美在一些領域存在競爭也是正常的，但這種競爭應該是你追我趕的田徑賽，而不是你死我活的角鬥賽。雙方應當在競爭中提升自我、超越自我，而不是給對方使絆子、下套子，搞惡性競爭、零和博弈。

第四，近年來，美方一再破壞國際規則、違背公平競爭的市場原則，將經貿、科技等問題政治化、意識形態化，濫用國家力量肆意打壓中國等其他國家發展、損害他國利益，受到國際社會強烈譴責。美方天天要求別國遵守規則，自己卻帶頭違反國際規則，這明顯是說一套、做一套。

汪文斌說，中國致力於讓老百姓過上幸福日子。美方一些人言必稱中國，說到底是冷戰零和思維和意識形態偏見作祟，是缺乏自信的表現。希望美方對中國不要有「酸葡萄」心理，以更平和理性的心態看待中國的發展，表現出大國應有的樣子。