航太發展跨步 中國太空站「天和」核心艙成功發射升空

29日上午約11時25分，中國太空站「天和號」核心艙成功發射升空。（取材自澎湃新聞）

29日上午約11時25分，中國太空 站「天和號」核心艙成功發射升空。

據澎湃新聞直播報導，11時25分，中國長征五號B遙二運載火箭搭載太空站天和核心艙，在海南文昌航天發射場發射升空。

發射之前，有大批航空航天、攝影愛好者聚集在海南文昌航天發射場附近的海灘，準備迎接發射時刻。

稍早前，據中國載人航天工程辦公室消息，長征五號B遙二運載火箭已完成推進劑加注，計畫於11時許發射太空站天和核心艙。

據報導，長征五號B運載火箭(CZ-5B)是中國近地軌道運載能力最大的新一代運載火箭，承擔中國太空站艙段發射任務。該火箭於2020年5月首飛成功。

據航天科技集團一院長征五號系列火箭總指揮王珏介紹，長五B火箭是中國首型一級半火箭，目前近地軌道運載能力最大的運載火箭，代表了中國運載火箭技術的最高水平，近地軌道運載能力不低於22噸，是個不折不扣的「大力士」。

太空站核心艙天和發射升空，這是自上世紀90年代啟動的中國載人航太 工程以來，規畫的三步走戰略的第三步：建造載人太空站，解決有較大規模的、長期有人照料的太空應用問題。

1992年，中共中央作出實施載人航太工程三步走發展戰略：

第一步，發射載人太空船，建成初步配套的試驗性載人太空船工程並開展太空應用實驗。

第二步，突破太空人出艙活動技術、太空飛行器的交會對接技術，發射太空實驗室，解決有一定規模的短期有人照料的太空應用問題。

第三步，建造太空站，解決有較大規模的長期有人照料的太空應用問題。

據中國載人航天工程辦公室消息，在今明兩年內，中國將接續實施11次飛行任務，包括3次太空站艙段發射、4次貨運太空船及4次載人太空船發射，於2022年完成太空站在軌建造，實現中國載人航天工程三步走發展戰略第三步的任務目標。