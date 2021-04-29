我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

老有所養 加州提案成人健保允納父母

航太發展跨步 中國太空站「天和」核心艙成功發射升空

記者羅印冲／綜合報導
29日上午約11時25分，中國太空站「天和號」核心艙成功發射升空。（取材自澎湃新聞）
29日上午約11時25分，中國太空站「天和號」核心艙成功發射升空。（取材自澎湃新聞）

29日上午約11時25分，中國太空站「天和號」核心艙成功發射升空。

據澎湃新聞直播報導，11時25分，中國長征五號B遙二運載火箭搭載太空站天和核心艙，在海南文昌航天發射場發射升空。

發射之前，有大批航空航天、攝影愛好者聚集在海南文昌航天發射場附近的海灘，準備迎接發射時刻。

稍早前，據中國載人航天工程辦公室消息，長征五號B遙二運載火箭已完成推進劑加注，計畫於11時許發射太空站天和核心艙。

據報導，長征五號B運載火箭(CZ-5B)是中國近地軌道運載能力最大的新一代運載火箭，承擔中國太空站艙段發射任務。該火箭於2020年5月首飛成功。

據航天科技集團一院長征五號系列火箭總指揮王珏介紹，長五B火箭是中國首型一級半火箭，目前近地軌道運載能力最大的運載火箭，代表了中國運載火箭技術的最高水平，近地軌道運載能力不低於22噸，是個不折不扣的「大力士」。

太空站核心艙天和發射升空，這是自上世紀90年代啟動的中國載人航太工程以來，規畫的三步走戰略的第三步：建造載人太空站，解決有較大規模的、長期有人照料的太空應用問題。

1992年，中共中央作出實施載人航太工程三步走發展戰略：

第一步，發射載人太空船，建成初步配套的試驗性載人太空船工程並開展太空應用實驗。

第二步，突破太空人出艙活動技術、太空飛行器的交會對接技術，發射太空實驗室，解決有一定規模的短期有人照料的太空應用問題。

第三步，建造太空站，解決有較大規模的長期有人照料的太空應用問題。

據中國載人航天工程辦公室消息，在今明兩年內，中國將接續實施11次飛行任務，包括3次太空站艙段發射、4次貨運太空船及4次載人太空船發射，於2022年完成太空站在軌建造，實現中國載人航天工程三步走發展戰略第三步的任務目標。

大陸太空站「天和號」核心艙成功發射升空。（取材自澎湃新聞）
大陸太空站「天和號」核心艙成功發射升空。（取材自澎湃新聞）

太空 中國 航太

上一則

拜登透露：習近平打賭美國民主勝不過專制

下一則

大裁員後 香港國泰航空再提自願離職計畫

延伸閱讀

20年前首位素人「太空觀光」…未來旅費更低、人數更多

20年前首位素人「太空觀光」…未來旅費更低、人數更多
十多年來最多人… SpaceX 4員升空 國際太空站11人同框

十多年來最多人… SpaceX 4員升空 國際太空站11人同框

日籍太空人星出彰彥抵太空站 野口聰一將返地球

日籍太空人星出彰彥抵太空站 野口聰一將返地球
首用回收火箭、太空船 SpaceX送4人上國際太空站

首用回收火箭、太空船 SpaceX送4人上國際太空站

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了

大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了
拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖

拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針
遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半

遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半
膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝