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不到14億？中國人口50年來首次下降 暴人口危機加劇

編譯張君堯／綜合報導
英國「金融時報」援引數名知情研究者稱，根據中國尚未公開、去年12月的人口普查結果，中國總人口數將不到14億，為1950年代末以來首次出現人口下降的情況。（歐新社）
英國「金融時報」援引數名知情研究者稱，根據中國尚未公開、去年12月的人口普查結果，中國總人口數將不到14億，為1950年代末以來首次出現人口下降的情況。（歐新社）

英國「金融時報」援引數名知情研究者稱，根據中國尚未公開、去年12月的人口普查結果，中國總人口數將不到14億，為1950年代末以來首次出現人口下降的情況。

中國在去年11月1日至12月10日進行10年一次的全國人口普查，當時有700多萬普查人員對14億多人口進行全面普查，進行數據處理、評估、彙總等之後，原定2021年4月開始將陸續公布普查主要數據。

然而4月16日，中國國家統計局新聞發言人劉愛華卻宣布，普查結果將改成「力爭早日公布」，理由是「第七次全國人口普查準備在第六次全國人口普查發布資訊的基礎上，增加發布更多更細的資訊，同時大幅增加普查公報數量」，因此工作量增加。

在此之前，外界已有不少猜測此次普查結果將會因為人口大幅度下降而引發轟動。官方延後發布數據更加強了相關看法。「金融時報」引述數名知情人士稱，最新中國人口數字被認為非常敏感，在多個政府部門對數據及其影響達成共識之前「不會公布」。

不過知情人士也透露最新普查結果將報告全國總人口不到14億，意味著中國人口可能提前被有13.8億人的印度超越。此外，人口下降對於中國的經濟發展、消費力、養老問題等都有重大影響。

位於北京的全球化智庫（CCG）引述高級研究員黃文政的說法，稱人口普查結果將對中國人如何看待自己國家以及政府各部門如何工作「產生巨大影響」，因此需要非常謹慎處理。

中國 人口普查 北京

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