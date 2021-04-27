中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

印度疫情 惡化，醫院氧氣供應緊張。中援印度製氧機首批800台已自香港空運至印度，一周內還將有一萬台運抵。在外界關注是否有助兩國關係緩和下，中媒諷莫迪對中國 有芥蒂，才收到中國製氧機，就和日相菅義偉通話要抗中。此外，中方27日與南亞六國外長視訊會議抗疫卻獨缺印度，也引發討論。

中新網報導，中國駐斯里蘭卡使館在26日發推文，證實800台製氧機運抵，還表示，「中國正與印度就(印方的)迫切需求保持接觸。」

報導稱，不少印度民眾在中使館社交平台的評論中留言表示感謝。有印度民眾稱，在緊急情況下，最先做出反應的往往是你的近鄰，而不是你的朋友。

不過，中國媒體國防時報發文稱，莫迪政府顯然對中國存有芥蒂，前腳才收到中國的製氧機，後腳就和日本首相菅義偉「勾搭」起來。

據日本共同社報導，日本首相菅義偉26日與印度總理莫迪舉行電話會談，傳達了對中國在東海和南海試圖單方面改變現狀以及允許海警局使用武器的「海警法」的嚴重擔憂。為實現「自由開放的印度太平洋」，雙方就雙邊及通過日美澳印「四邊機制」（Quad）合作的重要性達成一致，還確認了為克服新冠疫情將緊密合作。

另據中央社報導，中國27日與阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉等六國外長舉行疫情視訊會議，卻不含疫情惡化的印度。

有媒體詢及，中方是否邀請過印方參加這次六國外長應對疫情視訊會議。中國外交部發言人汪文斌則說，這次會議是中國與南亞有關國家團結抗疫、恢復經濟社會發展努力的延續，是國際和地區抗疫合作的有機組成部分。他聲稱，中方始終秉持開放包容、合作共贏的理念，對「包括印度在內的南亞其他國家」參與敞開大門。

本報系聯合報報導，這場六國外長視訊會議的與會國家，主要是印度的鄰國。

中國外交部長王毅指出，中方願隨時根據印方需要，提供支持和幫助，也希望六國外長視訊會議能為印度戰勝疫情提供助力。

德國之聲引述印度媒體回顧，去年，當新冠疫情在中國最嚴重時，印度向中國提供了15噸醫療用品。去年2月，莫迪也曾致函中國國家主席習近平，表示將為抗疫提供援助。當印度去年4月面對第一波嚴重疫情時，中國也派遣幾十架飛機運送相關醫療用品予以回報。然而，不久之後，中印爆發邊境軍事摩擦，兩國關係便急凍。