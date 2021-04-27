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民企接連遭打壓後 習近平喊話：民企放心大膽發展

記者林則宏／上海報導
中國中共總書記習近平（前排左）在廣西對大陸民營企業和國有企業有不同的談話。（新華社）
中國中共總書記習近平（前排左）在廣西對大陸民營企業和國有企業有不同的談話。（新華社）

在多家指標性民營企業接連遭大陸官方整治後，中共中央總書記習近平近日出面喊話安撫。據中新社報導，習近平26日在廣西視察時說，「我們鼓勵民營企業發展，黨和國家在民營企業遇到困難的時候給予支持、遇到困惑的時候給予指導，就是希望民營企業放心大膽發展。」

中國最具代表性的民營企業家、阿里巴巴創辦人馬雲去年10月底在上海一場演說中，公開批評並嘲諷中國的金融監理機制後，阿里巴巴與旗下的螞蟻集團就遭遇一連串打擊。

螞蟻集團原定去年11月5日在滬港兩地上市，卻在上市前兩天被喊停。阿里巴巴隨後也因涉嫌壟斷遭立案調查，並於日前收到高達人民幣182億元的巨額罰款。

中國知名農民企業家、河北大午農牧集團創辦人孫大午去年11月被捕，在關押四個多月後，近日遭正式逮捕，並被控涉及非法集資、尋釁滋事及非法採礦等八項罪名，隨後遭移送檢察院審查起訴。知名外賣平台—美團，26日也遭中國國家市場監管總局以涉嫌壟斷行為立案調查。

一連串事件已引發中國民營企業家人心惶惶。紐約時報就指出，「在共產黨最高領導人習近平領導下，中國對一系列富豪進行了懲罰和羞辱。這些富豪積累了巨大財富和影響力，被認定有越界的行為。」

針對習近平26日談話，央視網稱，這給民營經濟吃下一顆「定心丸」。報導還一一列舉習近平過去幾年數次針對民營企業發表的談話，包括2018年11月1日在民營企業座談會上表示，「民營企業家是我們自己人」。

央視網表示，「近年來，無論是中央政治局會議，還是民營企業座談會，抑或是赴各地方考察，習近平總書記在不同場合頻繁力挺民營企業。」

但有分析指出，習近平之所以需要一再對民營企業主喊話，正反映中國民營企業家對當前情勢普遍存在的不安全感。

除了向民營企業喊話安撫，習近平在談及國有企業時強調，「要堅持黨對國有企業的全面領導」，「充分發揮黨組織在企業改革發展中的領導核心作用」。他還重申，「要堅定不移走自主創新道路，把創新發展主動權牢牢掌握在自己手中」。

中國中共總書記習近平在廣西對民營企業和國有企業有不同的談話。圖為江蘇連雲港的一家...
中國中共總書記習近平在廣西對民營企業和國有企業有不同的談話。圖為江蘇連雲港的一家填充玩具工廠。（法新社）

習近平 中國 螞蟻集團

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