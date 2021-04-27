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趙立堅貼仿浮世繪畫作諷核廢水 日本抗議要求刪文

中央社東京27日綜合外電報導
趙立堅。美聯社
趙立堅。美聯社

中國外交部發言人趙立堅昨天在推特（Twitter）貼文附上一張模仿日本浮世繪的畫作，諷刺日本政府決定將「核廢水」排放入海。日本外務省已向中方提出抗議，並要求刪除推文。

共同社報導，關於發生福島核子事故的日本東京電力公司福島第一核電廠的「核廢水」決定排放入海爭議，趙立堅昨天在推特上發文，附上一張模仿日本浮世繪大師葛飾北齋的畫作諷刺日本。

趙立堅在推文中表示，「如果葛飾北齋現在還活著的話，應該會非常擔心日本核廢水」。

日本外務省已向中國方面提出抗議，並要求刪除推文。

報導指出，利用日本文化進行對日本批判的中國政府高層官員態度，可能會在日本引起廣泛反彈。

趙立堅貼出模仿浮世繪原作「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」的畫作中，繪有穿著防護衣的人把桶子裡的水往海裡倒，並把原畫作中的富士山換成看似核電廠的建築物。

日本 趙立堅 中國

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