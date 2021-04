趙立堅貼仿浮世繪畫作諷核廢水 日本抗議要求刪文

中國 外交部發言人趙立堅 昨天在推特(Twitter)貼文附上一張模仿日本 浮世繪的畫作,諷刺日本政府決定將「核廢水」排放入海。日本外務省已向中方提出抗議,並要求刪除推文。

An illustrator in #China re-created a famous Japanese painting The Great Wave off #Kanagawa. If Katsushika Hokusai, the original author is still alive today, he would also be very concerned about #JapanNuclearWater. pic.twitter.com/NlTFkqvwmN