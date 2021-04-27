我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因應中國科技競爭 美最快5月中旬審無盡邊界法案

華盛頓都會區警局遇駭 俄語組織聲稱犯案

王毅主持六國外長新冠疫情視訊會 強調反對單邊霸凌

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國國務委員兼外交部長王毅今與阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉六國外長舉行合作應對新冠肺炎疫情視訊會議。圖／取自大陸外交部網站
中國國務委員兼外交部長王毅今與阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉六國外長舉行合作應對新冠肺炎疫情視訊會議。圖／取自大陸外交部網站

中國國務委員兼外交部長王毅今與阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉共六國外長舉行合作應對新冠肺炎疫情視訊會議。各方同意捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對單邊霸凌、干涉內政和雙重標準，共同維護地區和平穩定、開放包容和合作發展。

據中國外交部網站消息，王毅指出，此次會議也向印度發出了邀請。中方對印度國內遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以誠摯慰問。

王毅指出，中方願隨時根據印方需要，向印度人民提供支持和幫助。希望今天的會議也能為印度戰勝疫情提供助力。中方將秉持人類命運共同體理念，堅定同南亞各國人民站在一起，攜手並肩、團結抗疫，直至本地區所有國家最終戰勝疫情。

王毅並提出四點倡議。一是鞏固團結抗疫共識，反對將病毒標籤化以及把疫情政治化的圖謀，防止國際抗疫合作受到不應當的干擾；二是深化抗疫務實合作，中方願在六國合作機制框架下，通過無償援助、商業採購、灌裝生產等靈活方式，推進同各國的疫苗合作，讓南亞各國人民獲得更加多元、穩定的疫苗供應。三是推動疫後經濟復甦；四是維護有利於各國發展的國際和地區環境。

中國外交部網站的新聞稿指出，與會五國外長積極支持王毅提出的重要倡議，感謝中方為各國抗擊新冠疫情提供的物資技術援助，重申支援世界衛生組織在全球抗疫合作中繼續發揮積極作用，反對將疫情政治化。

疫情 王毅 印度

上一則

涼山孤兒流淚帶貨賣蘋果 竟因被掐、連哄帶騙滴眼藥水

下一則

從「中國驕傲」到全網刪帖 封殺趙婷？中外交部拒回應

延伸閱讀

「民主不是可樂」 王毅警告美 打「台灣牌」是玩火

「民主不是可樂」 王毅警告美 打「台灣牌」是玩火
「民主不是可樂」王毅警告美 打「台灣牌」是玩火

「民主不是可樂」王毅警告美 打「台灣牌」是玩火
「要合作，歡迎 要對抗，無畏面對」…王毅嗆美：不接受一國說了算

「要合作，歡迎 要對抗，無畏面對」…王毅嗆美：不接受一國說了算
「別介入新疆、香港」…王毅與日外相通話：不要把手伸得太長

「別介入新疆、香港」…王毅與日外相通話：不要把手伸得太長

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
印度疫情燒「更大爆發在後面」

印度疫情燒「更大爆發在後面」
紐約哈林拾荒華男遭狠踢頭命危 非裔嫌犯作案後熟食店閒聊

紐約哈林拾荒華男遭狠踢頭命危 非裔嫌犯作案後熟食店閒聊
拜登政府將提供低收入兒童 每人375元暑假期間餐費

拜登政府將提供低收入兒童 每人375元暑假期間餐費