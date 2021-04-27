我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

不滿日本外交藍皮書內容 北京：已提嚴正交涉

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國外交部發言人汪文斌。美聯社
中國外交部發言人汪文斌。美聯社

針對日本27日發表外交藍皮書，中國外交部27日對其中內容表達不滿，發言人汪文斌指出，日本新版外交藍皮書大肆渲染中國威脅，對中國惡意攻擊抹黑，無理干涉中國內政，中方對此堅決反對，已通過外交管道向日方提出嚴正交涉。

據澎湃新聞報導，針對日本的新版外交藍皮書稱，中日關係為最重要的雙邊關係之一，且對於中國的海洋活動和軍事力量的擴大表達了強烈擔憂，汪文斌作上述表態。

汪文斌指出，日本的新版外交藍皮書將中日關係稱作是最重要的雙邊關係之一，「我們希望這不應是僅僅停留在口頭上，而是應付諸於實際行動當中。」

汪文斌接著稱，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土。中國海警在釣魚島海域開展巡航執法活動，是依法行使本國的固有權利。涉港、涉疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

汪文斌說，日本新版外交藍皮書大肆渲染所謂的中國威脅，對中國惡意攻擊抹黑，無理干涉中國內政，中方對此堅決反對，已通過外交管道向日方提出嚴正交涉。當前中日關係面臨嚴峻考驗，中方敦促日方糾正錯誤做法，真正把構築穩定對華關係的表態落到實際行動上。

中國 日本 釣魚

上一則

美團涉壟斷遭調查 大摩估罰款逾7億

下一則

清華女生校慶辣舞「辱校風」 名編劇挺：自由關你們P事

延伸閱讀

劍指中國？ 英航艦5月巡航亞洲 停靠日韓並與10多國軍演

劍指中國？ 英航艦5月巡航亞洲 停靠日韓並與10多國軍演
經國日記見兩岸祕史 北京想換俘買故宮

經國日記見兩岸祕史 北京想換俘買故宮
新聞眼／謝長廷「自慢」角色錯亂 「我慢」不甘寂寞

新聞眼／謝長廷「自慢」角色錯亂 「我慢」不甘寂寞
日本康複力 緩解化療副作用

日本康複力 緩解化療副作用

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
印度疫情燒「更大爆發在後面」

印度疫情燒「更大爆發在後面」
紐約哈林拾荒華男遭狠踢頭命危 非裔嫌犯作案後熟食店閒聊

紐約哈林拾荒華男遭狠踢頭命危 非裔嫌犯作案後熟食店閒聊
趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息