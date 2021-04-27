不滿日本外交藍皮書內容 北京：已提嚴正交涉

中國外交部發言人汪文斌。美聯社

針對日本 27日發表外交藍皮書，中國 外交部27日對其中內容表達不滿，發言人汪文斌指出，日本新版外交藍皮書大肆渲染中國威脅，對中國惡意攻擊抹黑，無理干涉中國內政，中方對此堅決反對，已通過外交管道向日方提出嚴正交涉。

據澎湃新聞報導，針對日本的新版外交藍皮書稱，中日關係為最重要的雙邊關係之一，且對於中國的海洋活動和軍事力量的擴大表達了強烈擔憂，汪文斌作上述表態。

汪文斌指出，日本的新版外交藍皮書將中日關係稱作是最重要的雙邊關係之一，「我們希望這不應是僅僅停留在口頭上，而是應付諸於實際行動當中。」

汪文斌接著稱，釣魚 島及其附屬島嶼是中國的固有領土。中國海警在釣魚島海域開展巡航執法活動，是依法行使本國的固有權利。涉港、涉疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

汪文斌說，日本新版外交藍皮書大肆渲染所謂的中國威脅，對中國惡意攻擊抹黑，無理干涉中國內政，中方對此堅決反對，已通過外交管道向日方提出嚴正交涉。當前中日關係面臨嚴峻考驗，中方敦促日方糾正錯誤做法，真正把構築穩定對華關係的表態落到實際行動上。