我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

印度連5天確診創世界紀錄 美國派「打擊小組」救援

日本最新外交藍皮書 首度指中方闖釣島「違反國際法」

記者蔡佩芳／台北27日電
釣魚台群島空照圖。路透
釣魚台群島空照圖。路透

日本2021版外交藍皮書提報今日內閣會議後，正式發表。文中對中國海洋活動頻繁，造成「包含日本在內的區域與國際社會在安全保障上的『強烈疑慮』」，表達憂心。對於中國海警局船隻屢屢入侵釣魚台列嶼周邊日本「領海」，文中也首度提到此舉違反國際法。

日本最新版外交藍皮書稱日中關係是日本外交最重要雙邊關係之一，安定的中日關係對國際社會的和平、安定、繁榮非常重要，日中同為背負責任的大國，應強化日中關係，為區域／國際社會的各種課題做出貢獻。今後也希望透過領袖峰會為首的高階官員交流，建構安定關係。

但文中也多次對中國海洋活動表達憂心。指中國不透明的軍事力量仍不斷在強化，且片面地嘗試改變現狀。中國不斷增加國防預算，意圖取得太空、網路、電磁波等新領域的優勢。此外，中方在東海、南海等地，以現有海洋法秩序所不符的主張為基礎採取的行動，以力量持續嘗試改變現狀。

文中也對中國海警法對於適用海域、武器使用權限曖昧，與國際法的整合上有疑慮，日本將持續對中方表達深刻的憂心。

文中提到，中國軍事擴張與頻繁的海洋活動，造成「包含日本在內的區域與國際社會在安全保障上的『強烈疑慮』」日媒時事通訊比較，去年版外交藍皮書使用的措辭為「區域、國際社會『共通的擔憂』」，今年顯得更為強烈。

外交藍書並指出，釣漁台列嶼(日本稱尖閣諸島)不存在主權問題。從1895年日本根據國際法通過正當手段將釣魚台列嶼併入日本領土，直到1970年代東海海底可能埋藏石油，外界開始關注釣魚台列嶼為止，中國對於日本擁有釣魚台列嶼主權，沒有任何異議。

日本外交藍皮書是自1957年開始，日本基於本身的外交立場，記錄近期的國際情勢與外交動向，外務省每年都會製作。

日本 中國 釣魚台

上一則

BBC：中抵制澳洲產品已1年 「殺雞儆猴」效果不彰

下一則

香港電台助理廣播處長請辭 兩個月最少5高層請辭

延伸閱讀

日本擬要求東奧選手赴日前檢驗2次 可免隔離2周

日本擬要求東奧選手赴日前檢驗2次 可免隔離2周
英航艦訪亞洲 將與十多國軍演

英航艦訪亞洲 將與十多國軍演
抗議日本核廢水將排入海 350艘韓漁船集結示威

抗議日本核廢水將排入海 350艘韓漁船集結示威
中業者查看LINE個資132次 日政府要求改善交報告

中業者查看LINE個資132次 日政府要求改善交報告

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查

閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車