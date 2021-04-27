日本最新外交藍皮書 首度指中方闖釣島「違反國際法」

釣魚台群島空照圖。路透

日本 2021版外交藍皮書提報今日內閣會議後，正式發表。文中對中國 海洋活動頻繁，造成「包含日本在內的區域與國際社會在安全保障上的『強烈疑慮』」，表達憂心。對於中國海警局船隻屢屢入侵釣魚台 列嶼周邊日本「領海」，文中也首度提到此舉違反國際法。

日本最新版外交藍皮書稱日中關係是日本外交最重要雙邊關係之一，安定的中日關係對國際社會的和平、安定、繁榮非常重要，日中同為背負責任的大國，應強化日中關係，為區域／國際社會的各種課題做出貢獻。今後也希望透過領袖峰會為首的高階官員交流，建構安定關係。

但文中也多次對中國海洋活動表達憂心。指中國不透明的軍事力量仍不斷在強化，且片面地嘗試改變現狀。中國不斷增加國防預算，意圖取得太空、網路、電磁波等新領域的優勢。此外，中方在東海、南海等地，以現有海洋法秩序所不符的主張為基礎採取的行動，以力量持續嘗試改變現狀。

文中也對中國海警法對於適用海域、武器使用權限曖昧，與國際法的整合上有疑慮，日本將持續對中方表達深刻的憂心。

文中提到，中國軍事擴張與頻繁的海洋活動，造成「包含日本在內的區域與國際社會在安全保障上的『強烈疑慮』」日媒時事通訊比較，去年版外交藍皮書使用的措辭為「區域、國際社會『共通的擔憂』」，今年顯得更為強烈。

外交藍書並指出，釣漁台列嶼(日本稱尖閣諸島)不存在主權問題。從1895年日本根據國際法通過正當手段將釣魚台列嶼併入日本領土，直到1970年代東海海底可能埋藏石油，外界開始關注釣魚台列嶼為止，中國對於日本擁有釣魚台列嶼主權，沒有任何異議。

日本外交藍皮書是自1957年開始，日本基於本身的外交立場，記錄近期的國際情勢與外交動向，外務省每年都會製作。