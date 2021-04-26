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BBC：中抵制澳洲產品已1年 「殺雞儆猴」效果不彰

中國新聞組／北京27日電
澳洲紅酒最大的海外市場在中國，但中國對澳洲的進口貨開徵關稅，令兩國紅酒貿易大跌。（Getty Images）
澳洲紅酒最大的海外市場在中國，但中國對澳洲的進口貨開徵關稅，令兩國紅酒貿易大跌。（Getty Images）

中國澳洲近年關係惡化，中方從去年開始針對澳洲不同進口貨物加徵關稅、徵收保證金等懲罰性措施，但一年後，澳洲出口數據平穩，顯示許多澳洲產業成功找到替代市場。中國雖然也轉向別的國家採購，但新的進口國家多數與澳洲友好，更不乏「五眼聯盟」成員。

BBC中文網26日報導，在中國制裁後，澳洲向中國出口的大麥總值從2020年4月的1.3億美元，驟減到5月的6400萬美元，全球總出口量更下跌到4月的40%。但到今年2月，澳洲大麥的總出口量，卻已超過2020年5月中國制裁前的水平。

中國也在去年10月下令禁止澳洲煤炭進口，雖令澳洲出口中國的煤炭總值下滑，但澳洲向日本、印度、南韓等國的煤炭出口適時增加，填補了中國的空缺，使總出口保持平穩。

棉花方面，澳洲也在去年被中國下禁令後，迅速轉向越南、印尼、印度、泰國等國市場，補足中國的空缺，成為澳洲棉花主要買主。今年2月，澳洲對全球的棉花出口額，已恢復到2020年10月的約9成。

BBC引述分析人士說法稱，中國針對澳洲貨品的貿易抵制行動是「十分失敗」，因為澳洲對中國的強硬態度並未因貿易制裁而退縮。澳洲日前宣布取消維多利亞州與中國簽署的「一帶一路」協議。

中澳2015年簽訂自由貿易協議，豁免雙方進出口關稅。但後來澳洲先後針對香港、新疆問題批評中國政府，更主張因對新冠病毒源頭進行獨立調查，惹怒北京。目前，中方已針對澳洲生產的大麥、棉花、牛肉、葡萄酒、煤炭、龍蝦等產品進行貿易制裁。

BBC也提到，中國方面雖不從澳洲進口上述產品，卻轉向澳洲的盟友、「五眼聯盟」國家如加拿大、美國等國進口。從去年年中自今，中國自加拿大進口大麥和煤炭總值分別增加五倍、四倍。棉花方面，美國和與中國長期不合的印度也成了中國最大的進口國。

不過，報導也指出，在紅酒與龍蝦產業，澳洲的確受到中國制裁影響。儘管部分酒莊成功將紅酒轉售至英國、美國等市場，但一些小型的澳洲葡萄酒商難以短期內找到新買家，因此仍十分依賴中國市場。

報導稱，澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）首席經濟分析師拉賈（Roland Rajah）形容，中國進行的是「很明顯的經濟威逼行為」，不但沒有為澳洲經濟帶來太大衝擊，各行業都成功找到替代市場，反而讓澳洲的對中立場更強硬，自然無法對他國產生殺雞儆猴效果。

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