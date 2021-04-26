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中反壟斷再揮刀 「美團」遭調查

記者林則宏／上海報導
中國官方又出手反壟斷，宣布對中國知名外賣平台美團涉嫌壟斷行為立案調查。（中新社）
中國官方又出手反壟斷，宣布對中國知名外賣平台美團涉嫌壟斷行為立案調查。（中新社）

中國官方反壟斷大刀揮向又一家網路巨頭—美團。中國國家市場監管總局26日公告，對美團「2選1」等涉嫌壟斷行為立案調查。美團對此表示，將積極配合監管部門調查，提升業務合規管理水平，切實履行社會責任。

中國國家市場監管總局去年12月24日，對電商龍頭阿里巴巴實施「2選1」涉嫌壟斷行為立案調查，並於今年4月10日作出行政處罰，責令阿里巴巴停止濫用市場支配地位行為，並重罰約新台幣791億元(約28億美元)。

所謂「2選1」是指企業濫用市場支配地位，強迫合作業者只能在各平台選擇單一合作對象。中國財新網引述1名接近官方的消息人士稱，「阿里『2選1』案落槌後，真正意義上的互聯網平台反壟斷的序幕才剛剛開啟。」

美團是中國知名外賣平台，但其業務已跨足外賣、餐飲、生鮮零售、打車、共享單車、酒店旅遊、休閒娛樂等領域，並於2018年9月20日在香港上市。

根據美團3月底公布的財報，美團去年全年餐飲外賣業務交易額達人民幣4,889億元(約754億美元)，年增長24.5%，日均餐飲外賣交易筆數高達2,770萬筆，交易用戶數達5.1億。

財新網指出，中國外賣平台對獨家商戶的爭奪過去兩年從未停止。去年新冠疫情期間，中國多地封城防疫使得外賣需求暴增，平台間的競爭也更趨激烈。

廣東餐飲協會去年4月就曾指責美團在疫情下仍要求餐飲商家必須「獨家經營」，否則強制註銷、下架店家，涉嫌違反「反不正當競爭法」、「反壟斷法」、「電子商務法」關於禁止排除競爭的相關規定。

美團因「2選1」今年已兩次遭法院判賠。2月，浙江省金華市中級人民法院判處美團賠償人民幣100萬元；4月，美團再遭江蘇省淮安市中級人民法院判賠人民幣35.2萬元。

吉林省市場監督管理局4月也以美團在吉林實施不正當競爭行為，對美團裁罰人民幣70萬元。

中國監管部門近日就曾召集包括美團在內的34家網路平台舉行「行政指導會」，並要求各平台1個月內全面自查整改。美團會否也收到天價罰單，是目前市場關注的焦點。

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