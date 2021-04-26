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巡航釣魚台「領海」後 中國發布「釣島地貌報告」

記者羅印冲／即時報導
中國自然資源部發布的釣魚台遙感影像圖。（取自「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」）
中國自然資源部發布的釣魚台遙感影像圖。（取自「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」）

中國海警艦艇編隊昨日才在「釣魚島領海內」巡航，中國自然資源部今天就在官網公布「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」。報告指出，根據歷史調查成果，獲釣魚島及其附屬島嶼地形數據，編制最新大比例尺海島地形地貌專題圖。中方連日動作展現積極聲張釣魚台主權的企圖。

據中國微信公眾號「中國海警」25日消息，當天，中國海警2301艦艇編隊「在釣魚島領海內」巡航。

中國自然資源部今就在官網公布「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」，共有調查目的、調查內容、調查結果和總結等部分。

調查目的指出，通過梳理歷史調查成果並開展專題調查研究，獲得釣魚島及其附屬島嶼的高分辨率海島地形數據（包括島陸與30米以淺區域），編制最新大比例尺海島地形地貌專題圖。

調查內容為：基於歷史長期調查成果，採用最新高分辨率衛星遙感等調查方式，開展島陸地形地貌與淺海地形地貌兩部分調查，調查區域覆蓋釣魚島及其附屬島嶼的主要海島。

調查結果稱，以釣魚島、北小島和南小島等島嶼為例，介紹並展示部分最新調查結果：

（一）釣魚島地形地貌調查結果：釣魚島屬於侵蝕剝蝕低山丘陵，地形陡峭，中央山脈山脊線呈東西走向，連接主峰高華峰（海拔362米）和神農峰（海拔320米），位於島嶼中南部，形成了北坡稍緩、南坡陡峭的地形格局。釣魚島近岸有較為寬闊的淺海區域，尤其是東釣角附近，有寬廣的水下淺灘發育，並與飛嶼周邊淺灘相連接。

（二）北小島地形地貌：北小島屬侵蝕剝蝕丘陵地貌，地形起伏較大，海岸類型為基巖海岸，海蝕作用強烈，發育有海蝕崖、海蝕平臺、海蝕柱等海蝕地貌。北小島東南部的獅峰（118米）與其西北的鷹峰（125米）、蓮花石（62米）和孔明石（62米）等三個獨立尖巖，經海蝕平臺連成一體。

北小島與南小島之間的橄欖門水深在10米左右，寬約200米。兩島的近岸淺海區域（30米以淺）連成一片，西南側狹窄，而其東北側寬闊延伸近2千米，其間分布了一系列潮溝地形。北小島西南和東北兩側海岸有大量垂直於海岸的潮溝和礁坪發育。

（三）南小島地形地貌：南小島屬侵蝕剝蝕丘陵地貌，總體呈橢圓形，由島嶼主體拳頭嶺與東南的一個尖巖——拇指峰，經海蝕平臺連接而成。地勢西北、東南高，中間部位低。

總結指出，通過系統梳理歷史長期調查數據，並結合最新高分辨率衛星遙感調查成果，持續跟蹤掌握釣魚島及其附屬島嶼海底地形地貌狀況，進一步補充完善了釣魚島及其附屬島嶼的基礎地理數據體系，對釣魚島資源管理與生態環境保護具有重要的支撐作用。

釣魚台 中國 微信

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