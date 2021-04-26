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趙婷受辱華言論影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

中國網友靠VPN翻牆收看奧斯卡 服務被切斷

記者賴錦宏／即時報導
「無依之地」奪得本屆奧斯卡最佳電影、最佳導演及最佳女主角三個大獎。但該電影遭到中國禁映。（美聯社）
「無依之地」奪得本屆奧斯卡最佳電影、最佳導演及最佳女主角三個大獎。但該電影遭到中國禁映。（美聯社）

華裔女導演趙婷執導的電影「無依之地」(又譯「游牧人生」)奪得本屆奧斯卡最佳電影、最佳導演及最佳女主角三個大獎。據路透報導，頒獎禮期間，中國有網友未能透過VPN服務觀看現場情況。

上海時間26日早(美國時間25日晚)在上海外灘一間酒吧，來自紐約大學校友會的大約30人聚集，準備收看今屆奧斯卡頒獎禮，但負責組織的人說，VPN服務被切斷，而他在微信貼出稱讚趙婷的貼文後，帳號亦被警方關閉。

39歲的趙婷在北京出生，14歲前往英國倫敦留學，後來轉到美國紐約攻讀電影，她憑「無依之地」以極高人氣成為本屆奧斯卡最佳導演。有中國網友早前發現，趙婷曾經發表「辱華」言論，中國當局其後在各電影平台及社交媒體，刪除有關「無依之地」的訊息，電影原定日前在中國上映，亦已經被暫停。

「無依之地」奪得今屆奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳女主角三個大獎。華裔女導演趙婷成為歷來首位奪得最佳導演獎項的亞裔女性。至於獲得最佳女主角殊榮的法蘭西絲麥朵曼，是第三度封后。

83歲英國演員安東尼霍普金斯，憑電影《父親》，再度奪得奧斯卡最佳男主角獎。南韓女演員尹汝貞憑電影《夢想之地》 獲封最佳女配角，是首位獲得奧斯卡個人獎項的南韓演員。最佳男配角獎由32歲的非裔英國演員丹尼爾卡魯亞，憑電影《猶大與黑色彌賽亞》奪得。

電影 導演 奧斯卡

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