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Tesla維權爭議不休 車廠願第3方檢測女車主批隱瞞數據

記者賴錦宏／即時報導
Tesla願開展第三方檢測，但維權女車主批隱瞞數據。雙方爭論不休。（新浪微博照片）
Tesla願開展第三方檢測，但維權女車主批隱瞞數據。雙方爭論不休。（新浪微博照片）

4月26日，在上海國際車展特斯拉展區維權的女車主發影片回應。她對自己過激維權行為表示歉意，自述稱曾是特斯拉忠實用戶，每當得知特斯拉出現事故時都非常難過，希望特斯拉拿出大企業的責任與擔當。

特斯拉（Tesla）25日深夜再次就女車主於上海車展站車頂維權一事發布消息，稱已跟車主張女士的家人取得聯絡，會積極進行調解和第三方檢測。至於當日已行政拘留屆滿獲釋的張女士，同晚也在網上向公眾發文致歉，承認當日維權方式過激，又再次批評特斯拉未經其同意發布行車數據，又質疑車廠公開數據存在隱瞞。

張女士稱，維權本身並不違法，但採取的方式一定要合法、合規、合情、合理。對車廠近日做法，她提出多點質疑。首先，她反駁特斯拉車廠指其不願接受第三方檢測，強調只是不接受對方指定的檢測機構。至於Tesla副總裁陶琳指其提出巨額賠償，張女士要求對方拿出證據，否則應公開道歉。另陶琳質疑事件背後有人操作，張女士指摘是赤裸裸的人身攻擊和惡意揣測。

對車廠提供的數據，張女士指出，這存在隱瞞和不合理，當中包括車輛穩定程式激活時間、軚盤轉向度。另她又指出，特斯拉車廠提供的數據不充分，例如沒有司機制動力數據、沒有全程動能回收電機反向扭矩制動力比例，以及沒有ABS/ESP全程四輪液壓流量分配制動力比例等。

對被指事發時車輛超速，張女稱，「當天回程正趕上高峰期，那個路段兩個紅綠燈僅僅相隔500米，怎會開到118km/h」，她希望車廠工作人員可以到事故現場做一次實測。張女士現計畫回河南後，與特斯拉車廠相關負責人員面談。

特斯拉 檢測 Tesla

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