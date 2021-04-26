我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克里姆林宮：普亭與拜登可能今夏會晤 日期地點待定

趙婷受辱華言論影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

記者賴錦宏／即時報導
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

第93屆奧斯卡，「無依之地」（又譯「游牧人生」，Nomadland）導演趙婷奪得奧斯卡最佳導演，成為首位華裔女導演奪得該獎項。讓她繼去年勇奪威尼斯影展金獅獎、年初奪金球獎後，再創下新紀錄。

但在中國網路上，這一消息遭到冷處理。上午，在微博還能看到一些網友讚美的評論。據「香港01」報導，新浪微博下午搜索「趙婷  奧斯卡」，搜索結果一片空白；在百度搜尋「趙婷」，排在資訊結果前4名的，都是趙婷奪得奧斯卡的消息，但其中3篇報導顯示下架，另一篇則將趙婷從獲獎名單撤下。在微信上搜索「趙婷」，就仍有部分報導可如常顯示。

中國微博上分別搜尋「趙婷」、「無依之地」（「游牧人生」），沒有趙婷奪得奧斯卡的相關資訊顯示，僅有一則「@美國駐港總領事館」上午11時許轉發的帖文，寫道「恭喜！👍」，但原文則顯示「已被作者刪除」。

若搜尋「趙婷  奧斯卡」，搜索頁面則直接顯示一片空白，但右側欄有一主題標籤「#趙婷拿下奥斯卡最佳導演獎#」，不過點擊主題標籤後，頁面亦顯示「未找到相關結果」。

在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問，另一個頁面則修改了標題和內文，將趙婷從獲獎列表中移除。搜尋「無依之地」則可見到一則資訊，且能夠正常訪問。

在微信上搜尋趙婷，仍可以見到相關結果，且僅有部分頁面遭到移除，其餘頁面可以正常瀏覽。搜尋「無依之地」則可見到一則資訊，且能夠正常訪問。

「無依之地」本次成為奧斯卡大贏家，除了導演趙婷獲得最佳女導演外，還奪得最佳影片獎，飾演女主角的法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）奪得影后殊榮。

現年38歲的趙婷，1982年3月31日在北京出生，其父親趙玉吉曾任首鋼集團總經理及副董事長職位，現任職北京博約投資管理有限公司董事長；至於關於其生母黃濤的消息極少，有指她是在醫院工作，而她的繼母是中國著名女演員宋丹丹。

此前趙婷因被曝出過往辱華言論，據爆料，趙婷曾說自己成長時期的中國到處都是謊言，接收到的很多資訊都不正確，還稱自己現在的國家是美國，趙婷因此從「中國驕傲」變為「辱華分子」，遭到中國抵制，「無依之地」也被中國禁止上映。

趙婷 中國 奧斯卡

上一則

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

下一則

「哥哥，互看一下吧」…跟美女裸聊遭錄 人夫被削67萬

延伸閱讀

趙婷奪奧斯卡最佳導演 無依之地3大獎最大贏家

趙婷奪奧斯卡最佳導演 無依之地3大獎最大贏家
「現代中國缺失的東西」 趙婷奪奧斯卡 中網民慶賀

「現代中國缺失的東西」 趙婷奪奧斯卡 中網民慶賀
奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」最大贏家

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」最大贏家
奧斯卡／法蘭西絲麥朵曼3度封后 無依之地奪3大獎

奧斯卡／法蘭西絲麥朵曼3度封后 無依之地奪3大獎

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期
氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」