「現代中國缺失的東西」 趙婷奪奧斯卡 中網民慶賀

中國女導演趙婷拿到奧斯卡最佳導演，眾多中國網友在微博留言祝賀。取材自豆瓣電影

中國 女導演 趙婷拿到奧斯卡最佳導演獎，是繼李安和奉俊昊後，第3位獲此殊榮的亞洲導演，中國許多網友慶賀，留言說：「首位獲此殊榮的華人 女導演，值得慶賀！」、「每個人對藝術的鑑賞水平不一樣，每個人對情感的感悟也不一樣，只要是華人獲獎了都應該祝賀，更何況是女性。」

有網友稱，如果她拿著Nomadland的劇本在中國國內，可能會四處碰壁吧。喪夫、失業、沒房的中年女人開著車到處流浪，底層邊緣人群的故事，壓抑、孤獨、憂傷。除了科恩嫂之外，沒腕儿、沒喜劇、沒甜寵、沒懸疑、沒噱頭。中國國內市場背景下的投資人、創作者、製片方、平台，能看好嗎？

其次，導演本人一直素顏，幾次領獎感言語氣平淡，但依然不影響她整個人閃閃放光，看得出內心非常強大自信，完全沒有相貌焦慮、身材焦慮、年齡焦慮。

第三，一堆人馬上開始探討導演國籍、是不是該祝賀。狹隘了。首位斬獲金獅、金球和奧斯卡的華人女性，這就值得被尊重和祝賀。

中國多數網友誇讚不已：「有才華就是要誇！」、「自己不行，看見別人行就特激動，如果這個人長得和自己還非常像，那就更嗨了。」、「確實，意識形態還是有差距的。首位獲此殊榮的華人女導演，值得慶賀！」

有網友說：「這個總結太到位了，還是現代的中國缺失的東西，依然是文化的沙漠看看什麼賀歲檔就能了然。」、「金球獎時隔40年又一位女性導演獲獎，現在又得了奧斯卡，就衝著她是位女性就該祝賀！」

「誠然如此！特別欣賞對自己沒有相貌焦慮、身材焦慮、年齡焦慮的女性。比起靠濃妝醫美整形和隆胸維持外在容顏的人，一個女人頭腦裡湧現出來才華，談吐中散發出的教養，內心中激發出的自信和落落大方，這才是真正的魅力。好比優秀的電影從來不需要靠擠進春節檔來保證票房，自會有人欣賞，更會得獎。」

不過，也有人持反對意見說：「祝賀就祝賀，扯那麼多國內幹嘛？說的好像國外就多看重這種純藝術片似的，到哪藝術片和商業片也不可能同日而語。就是有你們這幫崇洋媚外的人拿趙婷營銷，才會有那麼多人帶著有色眼鏡看她！」

還有網友質疑，中國國內沒有表現底層人群困境的文藝片？這類片子本身就是小成本低票房，美國每年製作成本和票房前幾不也是商業大片？ 李雪琴、賈玲、辣目洋子等最近活躍在觀眾視線內非傳統意義上美貌的女明星也同樣自信。討論國籍是一種身分認定，人都會為了自身群體中其他個體的成績驕傲，奧運會美國人得獎牌美國人難道不高興嗎？也狹隘了？原po有一句說的對，無論什麼國籍都應該恭喜和讚許，但扯這麼多自慚形穢的東西就是給自己加戲了。