楊振寧寄語學子：找到正確方向

楊振寧。新華社資料照片

北京 清華大學建校110周年之際，諾貝爾獎 得主、99歲的楊振寧接受新華社專訪表示，清華110年校史和國運息息相關。他認為，今天中國 科技界在很多領域已處於世界領先地位，「要對自己有信心。」

因為父親是清華數學系教授，從小，楊振寧就在清華園裡長大。抗日戰爭爆發後，楊振寧進入西南聯大學習，激發他對物理研究的興趣，也為其之後的研究工作奠定堅實基礎。

楊振寧送給年輕研究人員的話是「要清楚方向、選對方向」。他認為，對研究生來說，將來影響最大的，不是學會一兩個技術或是怎麼做實驗的方法，而是要找到正確方向，把自己帶到一個將來有發展的領域，「這是他們一生最重要的事情。」

中國在尖端科研領域與發達國家差距在哪？楊振寧認為，科學研究需要有一個好的傳統，而且需要長時間的積累和沉澱，但前沿科技的發展，需要有新的見解、新的膽識，這些都不是容易之事。

「因為年紀太大，我曾在一本書的前言上說『我看不到天大亮了』，但我想今天應該可以說『我已經看見天亮』。說中國是世界領頭的國家，這一點可能還沒到，所以不敢講『天大亮了』，不過將來『天大亮』是很清楚的。」楊振寧說。

報導稱，楊振寧認為，目前世界各國國力正發生巨大變化，中國國力在迅速上升，這必將吸引更多研究人員返國。「我相信今後10年、15年，從清華出去的優秀研究人員會有不少人回來。你們過廿年再來訪問我，我們再討論。」他滿懷信心地說。