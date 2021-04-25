疫情下推「內循環」 中國提前啟動大規模促消費活動

中國官方計畫提前自5月起啟動大規模「促消費」活動，圖為北京21日街上的民眾。(美聯社)

為推動疫情 下的「內循環」促消費政策，中國 官方計畫提前自5月起啟動大規模「促消費」活動，其中包括將往年下半年才登場的「消費促進月」系列活動提前舉行，以加速推動消費市場回暖。

中新社報導，中國自2012年起開始舉辦「消費促進月」活動，但往年通常都集中在下半年舉行。今年提前舉辦，意在加快促進消費回升和潛力釋放。

中國商務部 發言人高峰今天在記者會上表示，商務部近期將組織展開全國「消費促進月」系列活動。其中包括舉辦第3屆全國「雙品網購節」，推出一批數位化、網路化、智慧化的時尚新品，以及「絲路電商」夥伴國家的知名商品。

高峰指出，這一系列活動還包括「中華美食薈」活動，提振餐飲消費。以及「老字號嘉年華」活動，促進老字號商舖創新發展。同時，今年還要辦好第1屆「中國國際消費品博覽會」等活動。

根據報導，中國消費曾在疫情中遭受重創。但今年第1季，中國社會消費品零售總額年增率達33.9%，呈加速回升態勢，但整體規模還沒有完全恢復到疫情前的水準。

此外，中國居民消費目前仍受到一定程度制約，消費恢復還不平衡。其中，部分行業、業態、品類及地區的消費恢復仍然較慢。

中國商務部消費促進司長朱小良表示，今年消費促進活動更加注重「惠民實惠」，鼓勵各地方、各部門、各行業為活動製作「實折實扣」的優惠措施，同時更加突出新技術、新業態、新模式應用，並支持線上型文娛、醫療、教育、旅遊等服務同步促銷，更好滿足日益成長的消費新需求。