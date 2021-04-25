北京消費季將啟動 數位人民幣全場景試點

一名顧客在北京一處數位人民幣試點商家使用數字人民幣購買飲品。（香港文匯網）

「2021北京 消費季」將於4月28日正式啟動，並持續到年底。25日下午舉行的「2021北京消費季」記者會透露，消費季期間，電商 平台、線下企業、金融機構等將面向在京消費者發放現金券、折扣券、滿減券等多項消費大禮包超百億元（人民幣，下同），將舉辦全場景數位人民幣試點活動。

整個消費季貫穿今年多個節假日和「雙11」「雙12」等重要促消費節點，截止目前，已梳理形成近千項促消費活動。消費季期間，北京通州區內各大商業企業、銀行及商圈等，將舉辦全場景數位人民幣試點活動。

據香港文匯網，在整個消費季期間，將推出降價秒殺、滿減滿贈、爆款直降和拼團購等促消費優惠活動，持續發放累計百億元消費大禮包，惠及北京市消費者。「2021北京消費季」期間將打造五新板塊，其中新場景板塊將組織開展夜京城、北京音樂角、網紅打卡地評選等170餘項商旅文體促消費活動，推出一批新消費地標、商圈、生活圈，以新供給引領新消費。

另外，新趨勢板塊，將匯聚50餘家電商平台，1000餘家品牌企業開展雙品網購節、第二屆網路直播大賽等130餘項活動，打造「數位+」消費新生態，促進數字消費和新型消費；新能級板塊，將聚焦首發、首秀、時尚、智能等新消費潮流，開展360餘項首店首發、精品時尚、智能智造促消費活動，助力提升品牌、品質、品味消費；新勢力板塊，將以國潮品牌和體育健身為主線，集聚新勢力，開展國潮京品節、8·8北京體育消費節等120餘項活動；新體驗板塊，將充分利用北京特色資源，開展北京文化旅遊節、玩轉京城美食、農民豐收節等180餘項活動，提升美景、美食、美麗鄉村等消費新體驗。

據悉，京東、蘇寧、國美、小米、美團、餓了麽、盒馬、多點、58到家、叮咚買菜等電商平台，中國 黃金、菜百、北汽集團、華熙live·五棵松、萬達廣場、北京華聯、西部馬華等商業企業，中國銀聯、招商銀行等金融機構也將積極參与北京消費季活動。