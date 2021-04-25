台DRAM教父聯手辛耘合資的晶芯半導體 6月投產

晶芯半導體再生項目，目前正在進行廠房裝修收尾，預計今年6月全面投產。黃石日報

由台灣 DRAM教父高啟全，與半導體設備與再生晶圓大廠辛耘（3583）合資的晶芯半導體再生項目，目前正在進行廠房裝修收尾，預計今年6月全面投產。

黃石日報報導，湖北省投資 和重大專案建設現場推進（季度）會，22日在黃石市召開，當天上午，與會人員對多個項目進行了考察，其中包括晶芯半導體再生項目。

該專案總投資人民幣23.13億元，用地面積72畝，是湖北省重點專案，計畫建設4條晶圓再生生產線，分四期建設，專案全部建成達產後年營業收入可達人民幣10.08億元，年稅收人民幣1.43億元。

企查查顯示，晶芯半導體成立於2019年7月，經營範圍涉及半導體器件設備及配件、電子材料、半導體材料、光電設備及配件等，主要透過刻蝕、輪磨、化學機械拋光及清洗等工藝，將晶圓表面恢復到初始狀態，再投入生產線使用，主要客戶有台積電 、長江存儲等全球廠商。

專案從2020年7月26日開始裝機施工，同年11月15日生產廠房封頂，進而進入機電施工階段；集微網報導，兩台濕製程設備於今年3月8日，搬運進入晶芯半導體專案核心區域潔淨室。

台灣DRAM教父的高啟全，去年10月6日證實，半導體設備與再生晶圓大廠辛耘合資，在靠近武漢的黃石投資12吋晶圓再生廠。

當時被問到為何不在台灣投資設廠，再賣到大陸，高啟全表示，大陸沒有任何1家在地的晶圓再生廠，市場需求強勁，但從台灣生產再運送過去，每片成本要多6美元，在當地投資設廠才符合成本效益。