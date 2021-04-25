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歐盟關注南海牛軛礁情勢 中國稱不承認此前仲裁

中央社／上海25日電
菲律賓海岸防衛隊3月27日拍攝的畫面顯示，疑似中國的海上民兵船在南沙群島的牛軛礁附近集結。（路透）
菲律賓海岸防衛隊3月27日拍攝的畫面顯示，疑似中國的海上民兵船在南沙群島的牛軛礁附近集結。（路透）

中國大量船隻聚集在南海牛軛礁，引發菲律賓不滿，歐盟日前也發聲明關注。中國駐歐盟使團則回應稱，不會接受2016年的南海仲裁；並暗指美國才是南海的不穩定因素。

中菲近日因南海主權爭議關係緊繃，馬尼拉當局指有大量的中國「民兵船」集結在牛軛礁（Whitsun Reef ）和菲律賓專屬經濟海域。

歐盟對外事務部（EEAS）24日發布聲明稱，中國的行為危及地區和平穩定，敦促各方遵守「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），並提到2016年的南海仲裁案。

中國駐歐盟使團24日則以發言人答記者問的方式表示，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，中國「漁船」在此作業、避風合法合理。

發言人指，中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成，符合國際法。

他宣稱「南海仲裁庭一開始就是建立在菲律賓違法行為和非法訴求基礎上，不具備合法性，所做裁決是無效的」，並強調中國「不接受、不承認」裁決，堅決反對任何基於這項裁決的主張和行動。

發言人又稱，南海面臨的不穩定因素和安全風險「主要來自域外」，南海不應成為「個別國家對華遏制打壓的工具，更不應成為大國競爭的角力場」。

他呼籲歐盟尊重地區國家妥處分歧、維護南海局勢穩定的努力，「停止搬弄是非、挑撥離間」。

海牙常設仲裁法院2016年12月就菲律賓提出的南海爭議作出仲裁，認為中國以「九段線」對南海提出的「歷史性權利」主張沒有法律基礎，違反「聯合國海洋法公約」。中國則表明不接受仲裁結果，呼籲菲律賓和中國展開雙邊協商談判。

中國 歐盟 聯合國

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