整治抖音？中國將加強打擊「短影音」侵權問題

中共中央宣傳部版權管理局局長于慈珂出席記者會。（取材自國新網）

中共 中央宣傳部版權管理局局長于慈珂今天在國新辦記者會上表示，隨著數位技術和移動互聯網的迅速發展，中國 的網路短視頻（短影音）也發展迅猛；與此同時，短影音侵權盜版的問題比較嚴重，廣大權利人反映強烈，引起社會關注，國家版權局也高度重視。

據澎湃新聞報導，于慈珂表示，作品未經許可不得傳播使用，這是著作權法規定的一項基本原則。這一原則當然也適用於影視作品。

他提到，五年來官方公布重點影視作品預警名單38批、有640部重點作品作為重點預警，對這些優秀的影視作品的網路傳播進行了專項保護。

于慈珂表示，早在2018年，國家版權局就將網路短影音版權專項整治納入「劍網」專項重點任務，嚴厲打擊短影音侵權行為，著力強化對短影音平台企業及自媒體、公眾帳號生產運營者的版權監管。幾年來，這項工作一直在持續進行。

他指出，今年國家版權局將按照中共中央全面加強知識產權保護的部署，積極回應廣大權利人的呼聲，支持、保護廣大權利人的合法訴求：一是繼續加大對短影音領域侵權行為的打擊力度，堅決整治短影音平台及自媒體、公眾帳號生產運營者未經授權複製、表演、傳播他人影視、音樂等作品的侵權行為。

二是推動短影音平台及自媒體、公眾帳號運營企業全面履行主體責任，切實加強版權制度建設，完善版權投訴處理機制，有效履行違法犯罪線索報告和配合調查義務。三是鼓勵支持電影 著作權集體管理組織加強自身建設，依法開展電影作品著作權集體管理，發揮好維護權利人合法權利、便利使用人合法使用的紐帶作用。