L'Oréal找韓偶像李鐘碩代言「中國區」 惹怒中網民

L'Oréal找韓國偶像明星李鐘碩作為中國區的品牌大使，引發中國網友吐槽。（取材自觀察者網）

法國巴黎萊雅（L'Oréal）23日官宣找韓國偶像明星李鐘碩作為中國 區的品牌大使，引發中國網友吐槽。「中國人都還在呢，怎麼選韓國人當中國區大使」、「中國消費者的錢太好賺是吧」、「中國的韭菜長得比韓國肥沃」。

L'Oréal因此火速在一天之內，將原本的中國區三個字刪掉，李鐘碩成為了巴黎歐萊雅品牌大使，同時，宣傳文案中，也將王者二字刪除了。

然而，中國網友並不買帳。觀察者網報導，有網友吐槽，這事反過來，如果是中國明星代言韓國區，可能會被噴死。因為前段時間，中國某自熱火鍋品牌在韓劇「文森佐」中做了個廣告，僅僅品牌露出兩次，就被韓國網友攻擊，劇方最後寧願主動賠錢，也要和中國的品牌解除合作。

中國網友還翻舊帳指，韓國韓際新世界免稅店剛官宣和香港 歌手王嘉爾續約，後來王嘉爾發聲支持新疆 棉花，韓際新世界免稅店火速刪除官方ins上王嘉爾的相關內容，僅保留微博上的內容。

報導指，L'Oréal集團1997年進入中國，去年上半年，歐萊雅在全球各區域的市場銷售額均下滑，拉丁美洲直接下降了25%，亞太地區的下降幅度最小，僅為3.4%，主要得益於中國化妝品市場很快恢復，上半年直接逆勢增長了17.5%。