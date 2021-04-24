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國藥集團董事長：中國用98天研發出新冠疫苗

記者林汪靜／即時報導
中國國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明24日表示，中國僅用98天就快速研發出新冠滅活疫苗。（圖／取自新浪網）
中國國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明24日表示，中國僅用98天就快速研發出新冠滅活疫苗。（圖／取自新浪網）

中國國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明24日表示，中國舉全國之力，僅用98天，就快速研發出新冠滅活疫苗，「不光速度上領先，品質上還好，走在世界前列。」

新華社報導，楊曉明在24日舉行的第十九屆中國國際人才交流大會「深圳論壇」上表示，疫苗產業作為生物醫藥產業的一部分，是一個必須依靠科技創新才能不斷發展的產業。中國疫苗創新經歷了從「跟跑」到「並跑」再到「領跑」的過程，疫苗創新是個漫長而艱難的過程，創新疫苗研發存在時間漫長、投入高昂、成功率低三大核心難題。面對新冠肺炎疫情，中國舉全國之力，僅用98天，就快速研發出新冠滅活疫苗，「不光速度上領先，質量上還好，走在世界前列。」

目前，中國有10個進入三期臨床試驗的新冠疫苗，不僅數量多，且技術路線比較完整，進展也快。同時，在全球範圍內已經獲得各地緊急使用批准的11個疫苗中，中國疫苗占了5個，體現出中國在新冠疫苗研發上的領跑地位。

他說，中國新冠滅活疫苗不光走得快，產品的安全性和有效性都很好，而且供應量很多。國藥集團中國生物新冠滅活疫苗目前已經在5個國家獲批上市，62個國家獲批使用。

楊曉明表示，近年來，隨著技術水準的提升，中國疫苗品種創新加快，除了新冠滅活疫苗外，重組戊肝疫苗、手足口病（EV71）疫苗、伊波拉病毒疫苗等也是中國原創疫苗。全球疫苗品種覆蓋感染性疾病約41種，中國能自產預防36種疾病的疫苗，是世界上為數不多能依靠自身能力解決免疫供應和疫苗接種的國家之一。

疫苗 中國 國藥

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