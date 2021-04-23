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中國首輛火星車 決定命名「祝融號」

中國新聞組╱北京24日電
「祝融號」火星車的高度有1米85，重量達到240公斤左右。(取材自觀察者網)
「祝融號」火星車的高度有1米85，重量達到240公斤左右。(取材自觀察者網)

2021中國航天日開幕啟動儀式今日在江蘇南京舉行。啟動儀式上，中國首輛火星車名稱揭曉，經全球徵名、專家評審、網路投票等層層遴選，最終「祝融號」脫穎而出。祝融在中國傳統文化中被尊為最早的火神，首輛火星車命名為「祝融」，寓意點燃中國星際探測的火種，指引人類對浩瀚星空、宇宙未知的接續探索和自我超越。

新浪網報導，「祝融號」火星車的高度有1米85，重量達到240公斤左右。設計壽命為3個火星月，相當於約92個地球日。「祝融號」火星車將在火星上開展地表成分、物質類型分布、地質結構以及火星氣象環境等探測工作。

中國首次火星探測任務「天問一號」火星探測器於2020年7月23日成功發射入軌，今年2月10日成功被火星捕獲，順利進入環火軌道。目前已經通過多次成像完成預選著陸區高清影像數據獲取，後續將按計畫開展著陸區地形地貌、氣象環境分析等工作，為5月中下旬，中國首次火星探測器「天問一號」的著陸器與「祝融號」火星車登陸火星做準備。

「天問一號」火星探測任務是中國獨立開展行星際探測的第一步，將通過一次發射實現對火星的「繞、著、巡」，即火星環繞、火星著陸、火面巡視。

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