被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

中國國家主席習近平。（中新社）

據報導，儘管國際關注，中國 法院今天在被告、律師及家人均不在場下，二審秘密宣判年僅22歲的被告牛騰宇維持14年重刑。他與另外23名年輕人被控在網路洩露中國領導人習近平 女兒的個資。

2019年5月，習近平女兒習明澤和習近平姐夫鄧家貴的個資，相繼被海外網站「紅岸基金會」和「支那維基」公開後，中國公安部隨即成立專案組。廣東茂名網路警察因為抓不到海外曝光者，轉而大舉抓捕分享上述兩網站連結的大陸網站「惡俗維基」成員。

2020年12月30日，廣東省茂名市茂南區法院作出一審判決，與「惡俗維基」網站有關的24人被判有罪，主犯牛騰宇被判刑14年，其餘被告分別獲刑1到4年不等。當時牛騰宇年僅20歲，他被公認是電腦天才。

香港媒體報導，家屬指控這是茂名警方構陷炮製的冤案，在無法拘捕海外網站「支那維基」主持人的情況下，不惜移花接木要「惡俗維基」頂替，還屈打成招逼「惡俗維基」的技術支援者牛騰宇承認是「主犯」，控以「尋釁滋事」、「侵犯公民個人信息」、「非法經營」三項罪名判14年重刑。

「惡俗維基」案引發國際關注。美國 之音報導，3月30日，牛騰宇的母親可可會見了一批西方國家負責人權事務的外交官。她表示，這些外交官來自西方9個國家，其中包括美國、英國、法國、德國、荷蘭、瑞典、瑞士和歐盟，他們在會見時對牛騰宇等年輕人遭判刑的案情表示關注，並詢問她有何訴求。

牛騰宇的母親說：「我就是希望把這個真相傳遞給國家第一領導人，讓他知道這些孩子確實是被冤枉的。辦案方到現在為止沒有想糾正的跡象，而是打壓家長。把家長群封了好幾個，然後對每個家長進行威脅，讓他們配合所謂的維穩。不能對外媒說話，不能喊冤。然後威脅律師。像牛騰宇的律師已經換掉五個了。都被威脅了，不讓作無罪辯護。」

據報導，牛騰宇的母親20日接到律師電話，才得知二審判決在23日上午10時30分於茂南區法院第一審判庭舉行。她表示，法院將秘密宣判案件，「這很矛盾，連家長和律師都不讓去，宣判時也不讓孩子到庭，對著牆宣讀」。

下午4時許，牛騰宇的母親表示，法庭二審維持原判。牛騰宇代理律師之一、北京人權律師包龍軍及其妻子王宇昨天已被天津國保人員從茂名帶走。

她說：「他們（當局）不告訴我，不讓我知道，也不讓家屬到庭。而且這個案子太冤了，我沒想到二審還不糾正錯誤，包括我家孩子在內的24個孩子，全部都是替罪羊。（當局）明明已經知道，因為在海外已經有人站出來說這個是『我們幹的』，與惡俗維基的人沒有任何關係，也都已經承認了，他們還不糾正錯誤。」

牛騰宇的母親直指這是一個嚴重的欺壓人權、踐踏法律的做法。習近平本人提出「依法治國」，但基層官員一直掩蓋這個錯誤，玩弄法律，這對習近平來說是一種「高級黑」。

她重申這是冤案，強調只要一息尚存，絕對會維權到底。