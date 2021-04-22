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英削減95%對中援助 中網民酸：好害怕

中國新聞組／北京23日電
英外相拉布宣布大幅削減對華援助資金，在國會遭到批評，也被中媒與網民嘲諷。（路透）
英外相拉布宣布大幅削減對華援助資金，在國會遭到批評，也被中媒與網民嘲諷。（路透）

英國外交辦公室21日公布，將對中國的援助預算削減95%。消息引起關注，許多英國網友質疑，像中國這樣的大型經濟體還接受英國援助「相當匪夷所思」。中媒則嘲諷英國「還在做帝國夢」，有許多中國網民酸「好怕」、「活不下去了」。

環球網引述政客新聞網站報導，英國外交大臣多米尼克•拉布21日在一份議會書面聲明中介紹了英國外交、聯邦和發展辦公室（FCDO）2021-2022年海外發展援助撥款情況。根據這份聲明，英國將把對中國援助預算削減95%。

對中國援助減少後，報導稱，英國的援助資金將在非洲作為有益力量發揮最大影響力，還將在戰略上向「印太地區」傾斜。

關於援助資金的具體情況，報導指出，在接下來的一年，FCDO 將花費81億英鎊用於海外發展援助，約占英國援助預算總額的80%。拉布說，這筆資金中約有一半將用於支持非洲的項目。英國認為，東非是「國家戰略利益所在」，因此將「主要轉向」東非。

他並指出，援助預算的三分之一將用於「印太地區」和南亞，為氣候變化和開放社會相關項目提供資金，並加強英國脫歐後的貿易聯繫。

而對於中國的援助將減少95%，海外發展援助預算接下來一年僅有90萬英鎊將流向中國。拉布說，這將為促進「開放社會和人權」的倡議提供資金。

消息引起媒體關注，在社交平台也上掀起討論，不少英國網友對此感到震驚。「哇哦，為什麼我們的國家要向世界上最富有的國家提供援助，而我們這裡卻如此貧窮？印度有一個太空計劃，但卻允許他們的國家存在赤貧。」

還有網友嘲諷，「這對喜劇演員來說是個免費的笑話。英國向中國提供援助……」，多數網友表示，「給中國提供『援助』從各個層面上來看都是荒謬的。」

不只英國人諷刺這項援助資金，在微博上中國網民更以反諷語氣稱：「好怕」、「缺了這筆援助活不下去了」，還有網友嘲笑說：「英國援助還比不上長沙一些網紅店鋪1年的營收」。

中國外交學院教授趙懷普表示，在包括英國在內的不少西方國家看來，作為世界第二大經濟體，中國的國家實力不斷提升，影響力也在不斷加強，已不再屬於發展中國家。因此，不少西方國家都在調整對中政策，在對外領域適當減少或者大幅減少對中援助可以說是「預料之中」的舉動。

英國 中國 預算

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