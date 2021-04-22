特斯拉中國回擊 發布事故行車數據稱剎車正常

圖為特斯拉在中國上海舉辦的車展展示。(美聯社)

針對女車主在上海車展鬧場維權引發的公關危機，特斯拉中國 今天發布女車主電動車 發生事故前一分鐘的行車數據，強調自動緊急剎車功能啟動並發揮了作用，剎車系統正常並降低車速。

值得注意的是，特斯拉中國今天率先把這份行車數據與說明提供給中國市場監管報，該報也隨即對外發布。中國市場監管報是中國國家市場監督管理總局的機關報，後者是這起消費糾紛的最高主管機關。

據中國市場監管報官方微博發布，河南安陽張姓女車主的特斯拉電動車，今年2月21日晚間6時14分在駕駛最後一次踩下剎車踏板時，數據顯示，車輛時速為118.5公里，緊接著前撞預警及自動緊急剎車功能啟動並發揮作用，減輕了碰撞的幅度；ABS作用之後的1.8秒，系統記錄了碰撞的發生。駕駛踩下剎車踏板後，車速持續降低，發生碰撞前，車速降低至時速48.5公里。

特斯拉強調，該車以較高速度行駛，駕駛開始踩下剎車踏板力度較輕，之後，自動緊急剎車功能啟動並發揮了作用，提升了制動力並減輕了碰撞的衝擊力，剎車系統均正常介入工作並降低了車速。

雖然僅發布事故前一分鐘的數據，但特斯拉說，在該車發生事故前的30分鐘內，駕駛正常駕駛車輛，有超過40次踩下剎車踏板的記錄，同時車輛有多次超過時速100公里和多次煞停的情況發生。

報導引述特斯拉相關負責人表示，將毫無保留地配合監管部門開展深入調查，開誠佈公接受社會監督。

河南省鄭州市鄭東新區市場監督管理局昨天表示，已責令特斯拉「無條件」提供這起事故前半小時的行車數據給張姓女車主。特斯拉隨後表示，願意全力配合，提供相關數據給消費者與相關機構驗證。

據報導，特斯拉下午4時30分已經把數據資料透過電子郵件發給張姓女車主，並稱她一直沒接電話。

張姓女車主19日上午身穿印有「剎車失靈」的T恤，到上海車展特斯拉展區鬧場，並爬上一輛車頂高喊「特斯拉剎車失靈」，最後被警方帶走並拘留5日。但特斯拉事後的回應，遭官媒、黨政部門相繼批評傲慢、驕縱，引發這家電動車商進軍中國迄今最大的公關危機。

今年2月，張女的父親駕駛特斯拉電動車連續從後面追撞兩輛車，最後撞到路邊的水泥防護欄才停下，車內人員受傷。張女事後指控車輛剎車失靈，並多次公開維權。