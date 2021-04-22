我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡員警擊斃非裔男 群眾憤怒示威要求究責

氣候峰會 習近平首發言：與美和國際社會一道努力

習近平：支持有條件的中國地方和行業、企業率先碳達峰

記者林汪靜／即時報導
中國國家主席習近平22日晚間於領導人氣候峰會上指出，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先碳達峰。（圖／取自新浪網）
中國國家主席習近平22日晚間於領導人氣候峰會上指出，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先碳達峰。（圖／取自新浪網）

中國國家主席習近平22日於美國召開的領導人氣候峰會上指出，正在制定碳達峰行動計畫，廣泛深入開展碳達峰行動，支持有條件的中國地方和重點行業、重點企業率先達峰。習近平還表示，中方歡迎美方重返多邊氣候治理進程。

央視新聞報導，習近平以視訊方式出席美國總統拜登召開的領導人氣候峰會，他指出，中國將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局，正在制定碳達峰行動計畫，廣泛深入開展碳達峰行動，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰。而且中國將嚴控煤電項目，中國「十四五」時期嚴控煤炭消費增長、「十五五」時期逐步減少。同時，中國將加強非二氧化碳溫室氣體管控，還將啟動全國碳市場上線交易。

習近平還表示，中方歡迎美方重返多邊氣候治理進程。中美共同發布了「應對氣候危機聯合聲明」，中方期待與包括美方在內的國際社會共同為推進全球環境治理而努力。

習近平表示，綠水青山就是金山銀山，保護生態環境就是保護生產力，改善生態環境就是發展生產力。要摒棄損害甚至破壞生態環境的發展模式、摒棄以犧牲環境換取一時發展的短視做法，讓良好生態環境成為全球經濟社會可持續發展的支撐。

他說，要像保護眼睛一樣，保護自然和生態環境，推動形成人與自然和諧共生新格局。

習近平強調，保護生態環境，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳。要按照生態系統的內在規律，統籌考慮自然生態各個要素，進而達到增強生態系統循環能力、維護生態平衡的目標。

中國 習近平 美國

上一則

比利時駐韓大使中國妻 南韓掌摑店員 引發民眾憤怒

下一則

特斯拉中國回擊 發布事故行車數據稱剎車正常

延伸閱讀

氣候變遷峰會 習近平首發言：與美和國際社會一道努力

氣候變遷峰會 習近平首發言：與美和國際社會一道努力
北約6/14開峰會 拜登首趟歐洲行料鞏固盟邦關係

北約6/14開峰會 拜登首趟歐洲行料鞏固盟邦關係
直播／氣候峰會登場 拜登、普亭、習近平同框

直播／氣候峰會登場 拜登、普亭、習近平同框
拜登預計24日承認亞美尼亞種族屠殺 美土關係再惡化

拜登預計24日承認亞美尼亞種族屠殺 美土關係再惡化

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

2021-04-15 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜
紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

拜登國會演說前 將公布兆元「美國家庭計畫」

拜登國會演說前 將公布兆元「美國家庭計畫」
紐約下冰雹 連夜大降溫

紐約下冰雹 連夜大降溫