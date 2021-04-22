習近平：支持有條件的中國地方和行業、企業率先碳達峰

中國國家主席習近平22日晚間於領導人氣候峰會上指出，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先碳達峰。（圖／取自新浪網）

中國 國家主席習近平 22日於美國 召開的領導人氣候峰會上指出，正在制定碳達峰行動計畫，廣泛深入開展碳達峰行動，支持有條件的中國地方和重點行業、重點企業率先達峰。習近平還表示，中方歡迎美方重返多邊氣候治理進程。

央視新聞報導，習近平以視訊方式出席美國總統拜登召開的領導人氣候峰會，他指出，中國將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局，正在制定碳達峰行動計畫，廣泛深入開展碳達峰行動，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰。而且中國將嚴控煤電項目，中國「十四五」時期嚴控煤炭消費增長、「十五五」時期逐步減少。同時，中國將加強非二氧化碳溫室氣體管控，還將啟動全國碳市場上線交易。

習近平還表示，中方歡迎美方重返多邊氣候治理進程。中美共同發布了「應對氣候危機聯合聲明」，中方期待與包括美方在內的國際社會共同為推進全球環境治理而努力。

習近平表示，綠水青山就是金山銀山，保護生態環境就是保護生產力，改善生態環境就是發展生產力。要摒棄損害甚至破壞生態環境的發展模式、摒棄以犧牲環境換取一時發展的短視做法，讓良好生態環境成為全球經濟社會可持續發展的支撐。

他說，要像保護眼睛一樣，保護自然和生態環境，推動形成人與自然和諧共生新格局。

習近平強調，保護生態環境，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳。要按照生態系統的內在規律，統籌考慮自然生態各個要素，進而達到增強生態系統循環能力、維護生態平衡的目標。