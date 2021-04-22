美參院通過「2021年戰略競爭法案」 中人大：堅決反對

北京人民大會堂。取材自百度

針對美國 國會參議院外委會審議通過「2021年戰略競爭法案」，中國 全國人大外事委員會發言人尤文澤指出，法案干涉中國內政，中方對此表示強不滿與堅決反對；法案相關涉台條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。一個中國原則是中國的紅線，中國堅決反對任何形式的美台官方往來。

美國的「2021年戰略競爭法案」中提升美台關係，呼籲同等對待台灣 如他國政府；定期對台軍售，強化台灣自我防衛能力。法案也批評，中共透過外交、軍事與經濟手段脅迫台灣。

尤文澤表示，該法案充斥冷戰思維和意識形態偏見，肆意曲解、誣衊抹黑中國發展戰略和內外政策，粗暴干涉中國內政，用心險惡，損人害己，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

尤文澤指出，在百年變局和世紀疫情交織疊加，世界進入動盪變革期，不穩定性不確定性顯著上升的大背景下，該法案蓄意製造意識形態對抗，搞零和博弈，既不符合時代潮流，也不利於促進世界的和平、穩定與發展，註定沒有出路。中國堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，主張世界各國平等相待，互尊互信，同舟共濟，共克時艱。

尤文澤表示，台灣問題事關中國的國家主權和領土完整，涉及中國的核心利益。法案相關涉台條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。一個中國原則是中國的紅線，中國堅決反對任何形式的美台官方往來。涉疆、涉港問題純屬中國內政，不容任何外國干涉。

尤文澤說，中美即便在某些領域存在競爭，也應該是公平公正、遵守規則的良性、有序競爭。中國一貫主張構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時堅定捍衛國家主權、安全和發展利益。「我們強烈敦促美國國會客觀理性看待中國發展，切實尊重中國主權和領土完整，停止插手中國內政，停止審議推進該法案」。