回應邱太三 國台辦：否定「九二共識」行不通

中國國台辦發言人馬曉光 。圖／新華社

陸委會主委邱太三近期接受專訪談及兩岸關係，中國 國台辦今以發言人馬曉光的名義回應稱，一方面否定「九二共識」，另一方面編造所謂善意，是行不通的；並強調在「九二共識」中，對於一個中國的政治意涵，雙方做了擱置爭議的處理。

馬曉光表示，民進黨 當局的有關言論繼續歪曲否定「九二共識」，充分暴露民進黨當局堅持謀「獨」立場，根本沒有改善兩岸關係的誠意，企圖推卸破壞兩岸關係的責任，混淆視聽，欺騙台灣 民眾和國際社會。

馬曉光強調，「九二共識」體現了兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理基礎，是改善和發展兩岸關係的最大公約數。在共識中，雙方都表明了堅持一個中國原則，追求國家統一的態度。「對於一個中國的政治意涵，雙方做了擱置爭議的處理」。

馬曉光稱，「九二共識」是雙方平等協商、運用政治智慧達成的，其核心要義是兩岸同屬一中，共同謀求統一，這事見諸雙方文字的、不容否認的事實。有了1992年雙方達成的共識，即「九二共識」，才有了「辜汪會談」，才有了兩岸23項協議的簽署。

馬曉光說，民進黨當局以共識之名否定共識之實，是典型的詭辯話術。歷史已多次證明，是否認同「九二共識」是檢驗一切諒解與善意的「試金石」。民進黨及其當局把「九二共識」當作制約他們謀「獨」行徑的眼中釘、肉中刺，一方面否定「九二共識」，另一方面編造所謂善意，是行不通的。

馬曉光強調，當前兩岸關係緊張動蕩的根源是民進黨當局和「台獨」勢力謀「獨」挑釁。中國反對和遏制「台獨」分裂活動，針對的是「台獨」勢力的挑釁和外部勢力的干涉，維護的是兩岸同胞的共同利益和中華民族的根本利益。「民進黨當局顛倒黑白，欺世惑眾是行不通的」。

馬曉光指出，中國一貫堅持「兩岸一家親」和以人民為中心的發展思想，真心誠意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，像為中國百姓服務那樣造福台灣同胞，不斷完善保障台灣同胞福祉和在中國享受同等待遇的制度和政策，積極推動兩岸關以通促融、以惠促融、以情促融，不斷深化兩岸關係和平發展、融合發展。對此，台灣同胞有目共睹，感同身受。「民進黨當局挑撥離間，是不會得逞的」。

馬曉光表示，中國在「九二共識」共同政治基礎上推進兩岸協商談判，推進兩岸關係和平發展的立場沒有任何改變。民進黨當局只有真正拿出誠意，採取實際行動，停止謀「獨」挑釁，回到「九二共識」上來，兩岸關係才能和平穩定發展。

此前邱太三受專訪時表示，「建設性模糊」不是文字上的模糊，而是心態上的善意諒解。對於「九二共識」，他指出，1993年的「辜汪會談」並沒有提到「九二共識」；直到2000年，前陸委會主委蘇起才創造出「九二共識」這個名詞，但蘇起可能是對中國有「過度想像」，因為「中國從來沒有同意過一中各表」。