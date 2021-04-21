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中國疾控中心坦承：新冠疫苗效力約半年 料要每年補打

記者賴錦宏／即時報導
中國專家稱，現在的國產新冠疫苗有效時間在半年左右，預料以後每年要補打。圖為廣東廣州市民眾接種疫苗。（中新社）
中國專家稱，現在的國產新冠疫苗有效時間在半年左右，預料以後每年要補打。圖為廣東廣州市民眾接種疫苗。（中新社）

截至目前，中國新冠疫苗接種超2億劑次，對於已接種疫苗的民眾之後是否需要繼續補打，中國疾病預防控制中心研究員邵一鳴21日表示，現在的國產新冠疫苗有效時間在半年左右，補打的確切時間還在研究中。

邵一鳴表示，針對疫苗有效時間，目前在半年左右，各個疫苗廠商，包括各個國家的免疫規劃部門都在研究這些數據。什麼時候需要加強，要根據數據做出科學的決定，並稱，有可能會像呼吸道傳播的其他疾病比如流感一樣，每年需要加強，這有待於最後數據的分析。

被問及有說法稱，全球大規模推廣新冠疫苗接種，可能會促使病毒加速變異，而且會發生病毒的免疫逃逸反應。邵一鳴稱，「這種說法應該是缺乏科學根據的」。

疫苗可以阻斷病毒的傳播，病毒在不傳播的時候就不能複製，不能複製就不會產生更多的變異株，這種情況下，疫苗是絕對有正向作用，不會促進更多的變異株的出現。

通過疫苗大面積的推廣，還是可以為未來的病毒發生變異爭取到時間，使得各企業、研發機構能夠針對變異的出現研究新一代針對變異株的疫苗。從這個意義上來講，疫苗是絕對可以阻止變異株的出現，而不是促進它的出現。

中國國家衛健委新聞發言人米鋒表示，近期，中國有民眾反映第二劑次預約難的情況。他表示，當前為各省調配供應疫苗時，已充分考慮如期接種第二劑次的需求量，各地要做好精準調配，確保第二劑次接種在8周內完成，避免出現打了上針沒下針的情況。

中國國家衛健委醫政醫管局副局長李大川說，醫務工作者處於常態化疫情防控一線，是新冠疫苗接種的重點人群之一。截至目前，中國醫務人員新冠肺炎疫苗接種率已超過80%。

疫苗 中國 疫情

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