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上海浦東發豪語 2025年人均GDP要超越4萬美元

記者林則宏／即時報導
上海市浦東新區提出，2025年人均GDP要達到4萬美元以上。記者林則宏／攝影
上海市浦東新區提出，2025年人均GDP要達到4萬美元以上。記者林則宏／攝影

上海市浦東新區21日發布《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》，提出到2025年，浦東地區生產總值（GDP）年均增長率要高於上海全市1-2個百分點，人均生產總值要達到4萬美元以上的發展目標。

浦東新區至今還不到30年。1990年4月18日，時任中國國務院總理李鵬宣布，中共中央決定同意上海市加快浦東地區開發。直到1992年10月11日，中國國務院才正式批復設立上海市浦東新區。

浦東早年不過是上海黃浦江東岸的農村地區，因過江不方便，上海人甚至到了90年代都還流行一句俗諺：「寧要浦西一張床，不要浦東一套房」。

如今，浦東以僅占中國八千分之一的土地面積，創造了全中國八十分之一的GDP、和十五分之一的貨物進出口總額，成為中國改革開放成果的具體表現和上海現代化發展的縮影。

浦東目前常住人口約557萬人，約台灣的四分之一。2019年浦東新區的人均GDP就達到3.32萬美元，當年台灣人均GDP約為2.59萬元。

行政院去年通過的新一期國發計畫則提出，要在蔡英文總統任期結束前的2024年，讓台灣人均GDP達到3萬美元，與浦東的目標落差達1萬美元。

浦東新區周三召開記者會除提出前述發展目標，並表示到2035年，浦東要成為全球投資、貿易、創業的最佳目的地，以及「充滿獲得感、幸福感、安全感的最佳居住地」。

中國 台灣 國務院

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