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儘管疫情衝擊 這個國家反而擠進世界前十大經濟體

中國個人負債激增 銀行卡債務超過美國

中央社／台北21日電

中國整體債務節節高升，除了政府債和企業債，個人債近年激增也引發外界關注。綜合媒體報導，過去5年來，中國居民負債率增速居全球最快的國家之一，而中國居民的銀行卡債務已超過美國

美國自由亞洲電台20日引述中國金融學者賀江兵分析，多個因素造成中國居民債務急增，包括最近幾年來中國經濟下滑，民眾收入減少，借貸更多；此外，房價上漲也導致居民債務上升，而大宗商品消費也明顯增加；加上養老金、教育和醫療支出等其他負擔只增不減。

陸媒新浪財經報導，中國郵政儲蓄銀行戰略發展部總經理周瓊日前發文說，據國際清算銀行（BIS）統計資料，截至2020年第3季，中國居民的槓桿率為61.1%，在全球43個主要國家中雖名列第22，但過去5年來的增幅達22.2%，居所有國家之冠，遠超過美國的0.9%、日本的7.2%和德國的4%。

房價只漲不降是中國居民負債率急增的主要原因。報導引述紐約司爾亞司數據信息公司（CEIC）說，2015 至2019年間，中國的房價幾乎只漲不降，平均每月上漲7.5%。

另據華府「信息與戰略研究所」所長李恆青表示，過去數十年來，中國房市不斷擴張，早已違背市場發展規律。

中國人行的統計數據顯示，截至2020年底，中國個人住房貸款餘額為人民幣34.4兆元（約合新台幣149兆元），占個人貸款的54.5%，也就是中國個人債務中超過一半屬於房貸。

除了房貸，銀行卡債也是中國居民債務的主要來源。中國人民銀行（央行）的數據顯示，截至去年底，中國銀行卡的應償信貸餘額為7.91兆元，為紐約聯邦準備銀行所統計美國信用卡貸款餘額的近1.5倍。

中國 美國 貸款

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