趁機追打特斯拉 中國理想：作弊車廠應停止產銷資格

理想汽車的CEO李想21日貼文。（取材自微博）

特斯拉 在中國 接連發生多起行車事故，加上有車主不滿事故後處置措施怠惰而在展場大鬧，上了新聞版面。特斯拉受到官媒連番批評，中國理想汽車 更趁機追打，稱作弊車廠應停止生產銷售資格。

中國電動車龍頭之一，理想汽車的CEO李想，今天在個人微博發布一篇文章，稱「就先進駕駛輔助系統（ADAS）和剎車失靈類的問題向政府監管部門建議」。

據文章，李想向相關部門提出3點監管要求，首先是帶有ADAS的車型，必須將行車紀錄器列為標配；其次，行車紀錄器運作時的畫面，必須同步顯示ADAS是否運行；第三，除了顯示ADAS運行狀態外，還要顯示ADAS狀態下的油門、剎車、轉向等對應的基礎運作狀態，即便在非自動駕駛的情形下，也要顯示這幾個功能的運作情形。

李想在文中更表示，這些要求在技術層面上沒有任何難度，但是能夠提供相對重要的證據，減少車主取證難度與廠商覺得被冤枉的機率。文末並意有所指地稱，「如果車廠在這作弊，直接停止生產銷售的資格。」

雖然文中並未點名，不過輿論普遍認為李想的文章就是在指近期在中國發生多起行車事故的電動車巨頭特斯拉。

據陸媒報導，中國一名特斯拉女車主不滿因煞車失靈而發生行車事故後，特斯拉消極處理，而多次公開抗議。19日身穿「煞車失靈」的服裝到上海車展特斯拉展區鬧場，結果被警方拘留5日，引發熱議。

隨後以新華社為首等多個官媒，連番發出評論批評特斯拉傲慢、店大欺客，相關單位應加大監管力道。

李想此時發出這樣的文章，不無與官方相互呼應的味道。

在此之前，李想也於20日在微博上發表文章稱，理想自行研發的自動駕駛系統在明年完全可以和華為、特斯拉正面較量。而且理想汽車的所有車型不分價位，均將輔助駕駛和自動駕駛系統列為標準配備，而且相關軟硬體都不另外收費。