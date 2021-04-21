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美日共同聲明後 解放軍轟-6K空中轟炸演習曝光

編譯張君堯／綜合報導
美日峰會聯合聲明自1969年後首度提及台灣，強調穩定台海和平，並關注新疆、香港人權問題，隨著緊張情勢升級，據悉中國上周末進行大規模的空中轟炸演習。（新華社）
美日峰會聯合聲明自1969年後首度提及台灣，強調穩定台海和平，並關注新疆、香港人權問題，隨著緊張情勢升級，據悉中國上周末進行大規模的空中轟炸演習。（新華社）

美日峰會聯合聲明自1969年後首度提及台灣，強調穩定台海和平，並關注新疆、香港人權問題，隨著緊張情勢升級，據悉中國上周末進行大規模的空中轟炸演習。

根據中央電視台報導，解放軍東部戰區司令部部署數十架轟-6K戰略轟炸機，進行為時9小時的實彈演習，這些轟炸機是從中國東部一座軍用機場以戰鬥編隊形式起飛，並朝著「未知的轟炸範圍」邁進。

在其飛行過程中，最大裝載能力為15噸的轟-6K轟炸機一旦到達目標領空，便自不同高度投下炸彈，報導中還補充，稱轟炸機群返回基地後，隨即在夜間重複該演習。

報導並未透露轟炸範圍為何，但中國軍方內部人士指出，轟-6K轟炸機是在青海省西北部某個偏遠地區進行演習。

由於美方與中方之間就台海議題的緊張局勢升級，最近幾個月解放軍幾乎每天都有戰機進入台灣的防空識別區，同時在附近大量增加軍事活動。近期更因美日峰會聯合聲明內容，中國駐美大使館痛批美國、日本干涉中國內政、完全超出雙邊關係正常發展的範疇，損害地區國家相互理解與信任、損害亞太和平與穩定。

不過消息人士也補充，稱解放軍還不想對台灣進行「不適當挑釁」，因為和平手段仍是解決台海問題的最佳方法。

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