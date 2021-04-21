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海南退休官出書「洗白」秦檜 下場曝光

中央社／香港21日電
前海南「廳官」鄧光華。（取材自微博）
前海南「廳官」鄧光華。（取材自微博）

據報導，中國海南省一名廳級的退休官員著書，為相傳害死名將岳飛的宋代宰相秦檜翻案，但遭到官方降級處分，書本也被沒收。

明報今天在報導中表示，這名退休廳級官員為鄧光華，67歲，海南定安人，曾任海南省社會保險事業局局長，省人力資源和社會保障廳副廳長、巡視員。

報導表示，鄧光華除了官職外，還是海南省楹聯學會名譽會長、海南省作協會員，著有《管見集》、《吳科道傳》、《秦檜大傳》等著作。

報導引述自媒體「經濟學黑板報」、「高倍鏡」等微信公眾號的消息透露，《秦檜大傳》被認為是具有反動史觀的有害圖書，鄧光華因此被當局處分，從廳級降為處級。

但這起處分沒有正式文件，僅為口頭宣布。

據報導，鄧光華筆下的秦檜是「南宋傑出政治家、思想家、戰略家、外交家、文學家、書法家、救時真宰」，還稱頌他「為造福蒼生、結束戰亂做出卓越貢獻」。

報導指出，《秦檜大傳》去年由香港天馬出版社出版；鄧光華在該書「後語」交代了寫作目的和經過，表示「通過40多年查閱史料深入研究秦檜，認為有人將秦檜鐵鑄跪像向岳飛『謝罪』是古今中外最大的謬誤、最大的冤案；是法制的悲哀，正義的悲哀」。

報導指出，鄧光華的作家朋友石渝生透露，鄧光華的著作出版幾個月後，被人舉報到了中宣部全國「掃黃打非」工作小組辦公室。

石渝生說，「海南省領導、紀檢和打非部門參與找鄧光華查究此事，同時嚴追發出之書，逐本收回，竟動用公安國保單位上門收書。」

鄧光華寫的《秦檜大傳》。（取材自微博）
鄧光華寫的《秦檜大傳》。（取材自微博）

退休 微信 公安

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