中國黨政部門相繼發文 批特斯拉傲慢驕縱

特斯拉（Tesla）。美聯社

就在中美關係陷入緊張，網路彌漫反美情緒之際，中國 官媒、黨政部門今天相繼發文批評特斯拉 回應「女車主大鬧上海車展」態度傲慢、驕縱，厲聲質問這家美國電動車 商的擔當與責任何在。

一名與特斯拉有糾紛的張姓女車主，19日上午身穿印有「剎車失靈」的T恤，到上海車展特斯拉（Tesla）展區鬧場，並爬上一輛車頂高喊「特斯拉剎車失靈」，最後被警方帶走並拘留5日，這兩天躍為最熱門新聞。

特斯拉中國事後發表聲明強調，對張姓女車主不合理訴求「不妥協」。公司副總陶琳接受中國媒體財經汽車專訪時說，「近期的負面都是她貢獻的」，還質疑張女：「我覺得她也很專業，背後應該是有（人）的」。

張女鬧場維權雖然引發正反不同聲浪，但特斯拉事後的回應，卻在中國網路遭到一面倒負評。

對此，官媒新華社今天上午率先發文反批特斯拉高管事發後回應「傲慢」，強調如果車企「店大欺客」，應加強監管。

中共中央政法委旗下公眾號「長安劍」下午接著發文稱，女車主以極端的方式大鬧車展，擾亂了公共秩序，應當道歉。但讓廣大網友心有戚戚的是：「如果坐下來能解決問題，誰願意不顧體面，爬到車頂上去嘶嚎」？

長安劍並稱，面對車主的一次次維權，特斯拉的回應中卻盡顯「老爺公關」的驕縱豪橫，讓中國消費者心寒。

文章並列舉中國多起疑似特斯拉剎車失靈的事故稱，不論是否妥協，特斯拉都必須面對中國客戶的拷問：明知隱患卻置若罔聞，企圖「大事化小，小事化了」，讓「碰碰拉」繼續在路上當「隱形殺手」，無視公共安全風險，不在乎「賺中國人錢、撞中國人命」，試問企業的責任和擔當何在？

中國浙江省消費者保護委員會也發文稱，希望特斯拉可以多反思自己為什麼總是會有負面新聞，是車輛本身存在安全隱患，還是售後服務問題，或者說兩者都有。與其自豪於「90%的客戶都願意再次選擇特斯拉」，更希望特斯拉多調研剩下的那10%是因為什麼原因而不滿意。

文章並稱，任何一家企業，不應該因為銷量好就「店大欺客」，漠視消費者訴求，只有過硬的產品品質加上令消費者滿意的服務態度，才能走得更加長遠。如果有一天消費者不願意再為企業買單，那「買單」的終將是企業本身。

面對官媒、官方相繼發文批評，特斯拉中國截至發稿仍保持緘默。

綜合陸媒報導，鬧場主角張姓女車主的父親，今年2月駕駛特斯拉電動車連續從後面追撞兩輛車，最後撞到路邊的水泥防護欄才停下，車內人員受傷，張女事後指控車輛剎車失靈。但特斯拉引述後台數據指稱，事發剎車時的時速達118.5公里，未見剎車制動異常。

據報導，雙方迄今協調未果，張女拒絕交由國家級的第三方機構進行檢測，特斯拉則拒絕提供事故車的後台數據。張女此前已數度公開維權抗議，緊咬特斯拉不放。