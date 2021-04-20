遭爆「每桌裝2支監視器」回傳中國 海底撈回應了

海底撈以貼心服務聞名。圖／取自微博

源自中國 的人氣連鎖火鍋「海底撈」，近期被海外媒體報導，在溫哥華分店中安裝有60多具監視器，每張桌子都配有2支監視器，藉此對員工進行監控，影像也會回傳至中國。對此說法，台灣 海底撈聲明中指出，該文章發布的資訊與事實情況不符，而且海底撈嚴格保護顧客隱私 ，不會濫用。

外媒報導中指出，海底撈溫哥華店經理Ryan Pan透露，應總公司要求，在餐廳內安裝有60多支監視器，店內共有30張桌子，每張配有2支監視器，而監視器會對員工進行追蹤，確保員工按照標準企業規則作業。報導中也指出，影像將會送回中國，但是Ryan Pan不願意透露影片的用途。

海底撈目前在台北、台中、新竹、台中、台南、高雄等地均有分店，但過去也曾被指出店內布滿監視器。隨著外媒報導曝光，此事再度引起台灣民眾關注。實際電話聯繫業者，業者並未接聽答覆，但透過簡訊聲明指出，海底撈關注到印度「星期日衛報」17日有關海底撈加拿大分店的報導。該文章發布的資訊與事實情況不符，誤導讀者，涉嫌損害公司商譽。公司已經與星期日衛報進行交涉，要求對方刪除相關報導，並保留追究其法律責任的權利。

聲明中也表示，關於圖像採集設備在門店的安裝，是希望能夠更好地保障消費者用餐安全。凡是安裝設備的門店，都會設置提示標識告知顧客，設備也是安裝於醒目位置。海底撈嚴格保護顧客隱私，通過內部管理制度、技術手段強化許可權管控，不會濫用，同時公司嚴格遵守門店所在地區的相關法律法規，保障消費者權益。