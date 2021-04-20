跨業與阿里巴巴合資電商遭殃 中國國有礦企被查

始於阿里巴巴的「反壟斷」風波持續擴大。中國 大型國有礦企五礦發展跨業與阿里巴巴合營的電商 ，今天被中國國家市場監督管理總局立案調查，理由是這家合營電商涉嫌「實施經營者集中」。

綜合中國財經媒體報導，屬中股上市公司的五礦發展今天堅決否認違法，指公司與阿里巴巴合作期間，合資的「五礦電子商務」（已更名為「龍騰數科」）經營並未涉及違反中國「反壟斷法」，不存在損害客戶利益、消費者利益和投資 者利益的行為。

五礦發展表示，公司將積極配合中國國家市場監管總局調查，並嚴格按照要求履行訊息披露義務。

根據報導，五礦發展於2012年5月成立全資子公司「五礦電子商務」。2015年11月，阿里巴巴以「杭州阿里創業投資」的名義增資入股，五礦的持股比重驟降至46%，而阿里巴巴則一舉取得44%，另10%股份則由「北京海立雲垂投資管理中心」取得。

雖然阿里巴巴於2019年12月，將手中的五礦電商44%股權轉讓給一家名為「易大宗（北京）供應鏈管理」的公司。但因交易價僅人民幣1元，外界認為此舉並非實質轉讓，可能另有原因。

根據報導，被立案調查的「龍騰數科」旗下有2個電商平台，一是鋼鐵商品現貨交易電商平台「鑫益聯」；二是鋼鐵電商平台「五阿哥」，又名「五礦阿里鋼鐵平台」，由五礦與阿里巴巴聯手設立，阿里巴巴提供線上技術及大數據資源，五礦則提供倉儲等實體資源。