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中國軍事專家：台灣回歸有時間表 不會晚過2050

記者賴錦宏／即時報導
中國海軍軍事專家王雲飛表示，兩岸統一的歷史進程是由中國來把握的，最晚不會超過本世紀中葉。（香港文匯網）
中國海軍軍事專家王雲飛表示，兩岸統一的歷史進程是由中國來把握的，最晚不會超過本世紀中葉。（香港文匯網）

中國外交部副部長樂玉成日前接受美聯社專訪時表示，中國國家統一是不可阻擋的歷史進程和大勢，任何人、任何勢力都阻擋不了。對此，中國海軍軍事專家王雲飛表示，樂玉成的回答等於明確台灣回歸有時間表，不會無限期推遲下去。這個時間表有兩個界限，一個界限最快會在「明天」，最晚不會超過本世紀中葉。

據香港文匯網，王雲飛表示，兩岸統一的歷史進程是由中國來把握的。台灣當局包括干涉勢力一旦觸碰了中國《反分裂國家法》的「三條紅線」，那麼「明天」就統一，這個歷史進程很快就會實現；本世紀中葉也必須統一，因為到那時若還沒有統一，等於也觸碰了「三條紅線」中的第三條，即「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

王雲飛稱，中國共產黨已經莊嚴地向全體中國人民以及全世界都承諾了到本世紀末要實現中華民族的偉大復興。任何一個實現偉大復興的國家都是在統一的狀態下實現的。所以中國統一的最後期限就是中華民族偉大復興之時，這個歷史進程不會超過本世紀中葉就將完成，「台獨」分裂分子無論是企圖「和平台獨」、「漸進台獨」還是「法理台獨」都沒門。

根據公開資料，王雲飛是中國國防政策研究會研究員、中國海軍作戰與裝備專家，在中共解放軍總參、海軍作戰部門工作多年，曾任中共海軍轟炸機領航員，並曾參加「收復南沙美濟礁行動」。

中國 台灣 中共

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