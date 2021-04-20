我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

孫中山孫女孫穗華加州逝世 享耆壽96歲

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

中央社台北20日電
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

中國近來頻頻驅逐外籍記者引發爭議，英國「金融時報」報導，被驅逐而抵台常駐的記者說，中國猶如搬石頭砸自己的腳，而台灣歡迎這些逃離中國的記者，則獲得提升能見度與國際支持的良機。

金融時報（Financial Times）報導說，去年超過20位記者離開中國橫越台灣海峽抵台駐點，許多人曾發表批評北京當局的文章，包括對待新疆穆斯林少數族裔維吾爾人侵犯人權，以及武漢肺炎疫情爆發之初防疫不力。

台灣政府則是誠摯歡迎他們，此舉卻觸怒中國。瑞典自由記者悠野（Jojje Olson）於2016年再度被北京拒絕入境後常駐台北至今，他說，北京對於批評報導的反應，反而為中共政權帶來風險。

悠野表示，「中國驅逐大批記者之舉就像是搬石頭砸自己的腳」，當逃離中國的記者陸續抵台，他們將會接觸到更多不利於中國的觀點。

國際新聞自由組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists, CPJ）亞洲項目協調員巴特勒（Steven Butler）表示：「北京當然非常不樂見記者轉赴台灣。」

他說，中國對於外國媒體進駐台灣很敏感，並說兩年前曾有家知名報社被警告，不得在台北設立區域總部。

北京方面曾表示，倘若這家報社執意推動擴點計畫，原本在北京的據點就得被迫關門。

北京去年報復華府把中國官媒記者列入黑名單，被驅離中國的「紐約時報」（The New York Times）、「華爾街日報」（The Wall Street Journal）與「華盛頓郵報」（The Washington Post）記者相繼抵台。

愛爾蘭廣播公司（RTE）派駐中國記者莫瑞（Yvonne Murray）及其夫婿、英國廣播公司（BBC）駐中國記者沙磊（John Sudworth）則是在3週前舉家抵台，因中國當局揚言將對沙磊有關新疆的報導採取法律行動。

香港以往一直是媒體記者從遠地採訪報導中國消息的首選，悠野表示，但在中國去年實施港區國安法以後，台灣取代了香港先前所扮演角色。悠野主張，全世界沒有任何其他地方像台灣般密切關注中國境內動向，並稱搞清楚中國共產黨在打什麼主意，對台灣人而言是攸關生存議題。

台灣號稱政府與民間都對中國事務知之甚詳，且同文又沒有時差，不過從海峽對岸報導中國難免有些限制，像是記者面臨不易取得能呈現中國更細膩樣貌的專訪及人物故事等。

而缺乏人員從旁協助，使得他們的採訪工作更不容易，那些人員是國際媒體聘僱的中國境內新聞同業與研究人員，他們也面臨更嚴峻法律後果且缺乏持用外國護照的特權。

此外，因媒體高層擔憂在台灣設據點會觸怒中國，因此在台外籍記者往往是在沒有分社支援的情況下執行採訪任務，2018年來台發展的「德國之聲」（Deutsche Welle）是最後一家在台灣設立據點的外國媒體。據業界人士指出，東京與首爾被視為設置東亞總部的替代選擇。

中國 台灣 北京

上一則

關係微妙 王岐山現身博鰲：為習近平致詞作「報幕」

延伸閱讀

2021世界新聞自由指數 中國全球倒數第4

2021世界新聞自由指數 中國全球倒數第4
陸學者：一旦台海軍事衝突 北京須對付美日聯手

陸學者：一旦台海軍事衝突 北京須對付美日聯手
人權觀察：中國在新疆暴行恐符合違反人道罪要件

人權觀察：中國在新疆暴行恐符合違反人道罪要件
台海若動武 中須對付美日聯手

台海若動武 中須對付美日聯手

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03
相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

2021-04-15 08:00
房地產公司董事長發朋友圈，寫下「老天爺不收的」。（取材自南方都市報）

「錢沒花完、老天不收」 湖南老董吐槽醫師…5天後猝逝

2021-04-14 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往
澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統

澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統