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2021世界新聞自由指數 中國全球倒數第4

2021世界新聞自由指數 中國全球倒數第4

中央社台北20日電
無國界記者組織發表「2021世界新聞自由指數」報告，中國運用科技、網軍監控審查人民，在180個國家中排名倒數第4。圖為北京街頭民眾。(美聯社)
無國界記者組織發表「2021世界新聞自由指數」報告，中國運用科技、網軍監控審查人民，在180個國家中排名倒數第4。圖為北京街頭民眾。(美聯社)

無國界記者組織發表「2021世界新聞自由指數」報告指出，亞洲地區遭審查制度和造假資訊病毒攻擊，尤其中國運用科技、網軍監控審查人民，在180個國家中排名倒數第4。

無國界記者組織（RSF）表示，亞太地區的威權政權利用疫情以極權方式控制資訊，手法也變得更完善，「獨裁式民主國家」則以此為藉口強立高壓法律，打造結合政令宣傳與鎮壓異議分子的規定。亞太地區少數真民主國家行為顯示，新聞自由是對抗造假資訊的最佳良方。

RSF的「2021世界新聞自由指數」報告指出，中國在180個國家裡排名第177名，是全球公認的審查制度專家，就像COVID-19在中國出現並蔓延到全世界，審查制度的病毒也蔓延到亞洲和大洋洲，並在大部分的地方漸漸扎根。

RSF認為首當其衝的是香港，今年排名第80名；2020年6月開始實施港區國安法後，北京能根據法規直接干預這個半自治的「特別行政區」，對當地新聞業構成嚴重威脅。

RSF表示，中國國家主席習近平2013年成為中國領導人後，北京已將網路審查、監控、政宣工作發展至前所未見的規模。中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室（CAC）由習近平親自坐鎮，針對中國9.89億網路用戶採取各項措施，企圖控制網民可取得的資訊。

北京大量運用新科技和大批審查人員及網軍，成功監控資訊流，在網路上監視、審查人民，並在社群媒體上進行內宣。中國政府同時將其影響力擴展至海外，企圖強加其論述給國際受眾，推廣新聞業等同國家宣傳的謬論，北京還利用疫情進一步加強對網路資訊的控制。

另外，RSF今年特別點出至少有10個國家利用疫情，阻礙新聞業與資訊自由流通。泰國（上升3名至第137 名）、菲律賓（下跌2名至第138名）、印尼（上升6名至第113名）、柬埔寨（第144名）都在2020年春天通過極端嚴厲的法律或法令，將對政府作為的任何批評入罪化，某些情況下，出版或廣播「虛假」資訊可處數年有期徒刑。

至於近期經歷嚴峻政變的緬甸，名次下跌1名位居第140名，緬甸民選領袖翁山蘇姬的民政府在疫情期間以打擊「假新聞」為藉口，2020年4月突然封鎖221個網站，其中包括許多主要新聞網站。記者因試圖報導各種種族衝突新聞而遭軍方不斷騷擾，也是緬甸排名下降的原因之一。

2021年2月的軍事政變後，緬甸的新聞自由狀況急劇惡化。RSF指出緬甸在2011年2月前都由軍政府統治，如今恢復許多當年的嚴苛政策，包括關閉媒體、大規模逮捕記者和預審制度，使得緬甸一口氣倒退10年。

2021世界新聞自由指數排名，自由指數最高的前3名都在北歐，分別是挪威、芬蘭、瑞典；台灣名列第43 ，與去年排名持平，位居亞洲第2；南韓則名列第42、位居亞洲第1。

中國 緬甸 北京

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