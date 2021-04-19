女子大鬧上海車展 跳特斯拉車頂喊「剎車失靈」

特斯拉維權女站在展車上，白色T恤上印有「剎車失靈」。(取材自上游新聞)

2021上海國際車展19日開幕，卻發生戲劇性一幕，一名身穿印有「剎車失靈」字樣T恤的女子，突然在特斯拉 （Tesla）展台，站上一輛特斯拉展車頂部，並大喊「剎車失靈」，引來民眾圍觀拍照，隨後被抬離現場。事件在網路引起熱議，特斯拉回應：產品問題負責到底，但對不合理訴求不妥協。

來源：YouTube

香港 經濟日報報導，在上海國際車展特斯拉展台上，一名身穿「剎車失靈」字樣T恤的女子站上一輛特斯拉展車頂部，大喊「剎車失靈」，甚至有砸車動作，引來大批民眾圍觀及拍照，有現場保安上前試圖以雨傘遮擋圍觀者視線，卻遭女子搶走、撕爛。

事件持續約三分鐘，之後該女子因行為過於激動，被保安帶走，展方也在特斯拉展臺圍起警戒線，並部署10多名保安維持現場秩序。

另據封面新聞報導，其實，這並不是張女士第一次站在車頂。今年3月9日，張女士曾於鄭州車展時進行維權。

當時她站在自己的Model 3轎車的車頂，並聘請兩名車模站在轎車左右，轎車兩側也噴上「剎車失靈」的字樣。

特斯拉維權女站在展車上，白色T恤上印有「剎車失靈」。（取材自大象新聞）

多名特斯拉車友表示，張女士曾於2019年時購買一輛特斯拉Model 3汽車 。今年2月，張女士的父親駕駛著該汽車，在河南安陽發生一起交通事故。當天，張女士帶著父母和一歲多的侄女從旅遊景區沿著341國道回家，她的父親當時在駕駛車輛。

在通過紅綠燈路口的時候，張女士的父親鬆開電子油門後，立馬大喊一聲「剎車失靈了」。事故發生後，車子一直沿著341國道向前衝，躲避兩輛車後發生追尾，撞在路邊的水泥台上車才停住。

經醫院診斷，張女士的父親輕微腦震盪，而母親身上則出現多處軟組織損傷，一歲多的侄女受到驚嚇，只要一坐進車裡就哭。

據報導，張女士曾表示，在事發當天，她父親曾猛踩剎車，但沒有效果。而張女士本人，在此次事故發生前，也曾在等紅綠燈時遇到過類似情況，「當時感覺剎車突然就不管用了，然後一下子又好了，我就沒有太在意」。

張女士曾表示，事發後，特斯拉後台數據中心400服務電話不到1分鐘就打來電話，說後台收到碰撞信號，詢問是不是發生了事故。當時，她本以為該事件可以妥善處理。然而，當她以一個普通消費者身分，去特斯拉專賣店諮詢此事時，得到的卻是「駕駛員壓根沒踩剎車」的說法。

也正是因為這個說法，張女士才會採用自己的方式維權，「連特斯拉播報的後台數據都顯示：6點14分23秒17分秒，踩下制動踏板，隨後又踩下更深的制動踏板，連踩兩次剎車，這位銷售小姐姐憑什麼說我們沒有踩剎車呢？我父親今年54歲，駕齡35年，一遇到特斯拉就突然不知道怎麼操作了？這真是妥妥甩鍋給車主啊」。