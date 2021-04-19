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人權觀察：中國在新疆暴行恐符合違反人道罪要件

中央社北京／日內瓦19日綜合外電報導
人權觀察組織今天表示，中國在新疆的所做所為可能已符合違反人道罪的要件。(美聯社)
人權觀察組織今天表示，中國在新疆的所做所為可能已符合違反人道罪的要件。(美聯社)

人權觀察組織今天表示，中國新疆的所做所為可能已符合違反人道罪的要件，因此呼籲聯合國調查相關的「普遍」凌虐問題，並呼籲商界避免購買新疆生產的商品。

總部設在美國的人權觀察（Human Rights Watch）指出，現已有證據證明，中國對突厥語族的穆斯林施加嚴重凌虐。這些穆斯林分屬維吾爾、哈薩克和吉爾吉斯等種族，中國一貫否認這類指控。

人權觀察說：「由於突厥語族的穆斯林所受虐待嚴重，相關國家的政府急須採取協調一致的強有力行動，以加強問責。」

聯合國專家和人權團體表示，共產黨自2017年以來，即在新疆拘禁了100萬名以上的維吾爾等少數民族人民，以配合對新疆的全面鎮壓。

人權觀察的報告依據目擊者口述、政府文件和媒體報導等證據，舉出了刑求、強迫失蹤、勞動力轉移和性暴力等凌虐的實例。

人權觀察執行長羅思（Kenneth Roth）表示，這都是國際法所載明最嚴重的罪行之一。

他在記者會中說：「相關國家的政府應實施針對性制裁，諸如禁發簽證和經濟限制等。他們應在普遍管轄權的概念下，以刑事案件來追究這類行為。」

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