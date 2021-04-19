專家憂未來中國每年出生人口 恐跌破千萬

圖：pixabay

中國 人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整表示，依照目前趨勢，中國每年出生人口在「19」規劃期間，很可能跌破1千萬大關。他建議中國當局應直接全面開放生育，愈早愈好。

據第一財經報導，中國2019年出生人口1,465萬人，僅為近40年人口出生最高峰年份1987年的約58%。2020年數據尚未公布，但受疫情 等因素影響，多座城市發布的數據下滑幅度均達到10%至20%。

董玉整受訪指出，如果生育政策沒有調整，按照目前趨勢，「19」期間中國每年出生人口很可能跌破1千萬。他認為，當前中國社會的生育觀念已發生變化，育齡婦女數量在減少，使得近年出生人口數量下降的趨勢加快。

他分析說，「作為一個14億人口的大國，1年的出生人口數量如果不到1千萬的話，這是一個什麼比例？分到31個省份，每個省才多少數量？如果按照這個趨勢發展，可能用不了幾年，我們的總人口數量就可能出現負增長。」

董玉整說，現在的分歧是先放開3胎，還是直接全面放開。他建議，全面放開生育「愈快愈好」，「現在形勢已經很嚴峻了，而且人口發展一旦出現大的趨勢性問題後，就很難逆轉了。早一點放開，就有早一點的優勢。」

不過，董玉整也表示，現在中國年輕人不想生育的人愈來愈多，應要關心生育政策的配套完善，才是關鍵。他稱，「關鍵是生育、養育、教育 、托育成本太高，在時間精力、經濟等方面都顧不過來。與其說不想生，實際上是不敢生。」