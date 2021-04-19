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「一帶一路」融資卡關？周小川：要動腦找到出路

記者蔡敏姿／即時報導
博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川。新華網
博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川。新華網

博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川19日在博鰲亞洲論壇上表示，「一帶一路」還有很大需求，一定要搞好，但疫情下，如果在債務重組上沒有找到一個合適的出路，有可能使得「一帶一路」可持續融資受到影響，還是要動腦筋找到出路。

新浪財經報導，周小川表示，「一帶一路」取得很多的成績，但也有國家對「一帶一路」懷疑，說大陸的很多「一帶一路」項目是一種自上而下的政府主導的，這是不足信的。

他解釋，大陸基礎設施建設拉動需求，後來也一直在這方面有進展。任何這個行業都有這個過程，需求大了大家都上，到一定程度可能就出現某種程度有點過剩，過剩大家就尋求在國際上找出路，這也是很正常的。

周小川表示，大陸有建築方面的公司，有提供設備，包括發電設備、變電設備，包括交通、機場、公路這些就在外面找項目，這些公司找完了項目以後，對方也有需求，一拍即合，而這些建築性公司或者是設備提供公司多數都是自己口袋裡沒有大量的錢，這時候這些搞項目的公司開始聯繫金融機構，特別是開行、中國進出口銀行、絲路基金等，就讓別人產生了誤解。

他指出，一定要想出辦法來使得「一帶一路」基礎設施投資、工業化投資、使得這些發展能夠真正找出有針對性的解決思路，並形成一種可持續的局面。

一帶一路 投資 中國

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