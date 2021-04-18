溫家寶憶母親文章提到公平正義 被刪文禁止分享

前中國國務院總理溫家寶3月下旬起，在澳門導報發表追憶母親的長篇連載文章。新華社資料照片

前中國 國務院總理溫家寶3月下旬起，在澳門 導報發表追憶母親的長篇連載文章。但疑因提到「我心目中的中國，應該是一個充滿公平正義的國家」一語，被微信 禁止分享，媒體的轉載也被刪除。

溫家寶的母親楊志雲於2020年12月逝世。今年3月25日至4月15日，溫家寶這篇題為「我的母親」的長文，在澳門導報分4篇發表。4月15日後，微信上原本也可查閱到溫家寶的全文。諸如鳳凰網等媒體，原本也有轉載。

然而，中國國內及海外華人網友反映，溫家寶的這篇文章，今天在微信上雖然還能看得到，但卻被禁止分享，理由是文章「違反微信公眾平台運營規範」。同時，鳳凰網等媒體的轉載內容，也全數被刪除。

溫家寶的全文中，前3篇在追憶母親的一生，同時提到父親溫剛在文革期間曾被揪鬥，關在學校裡監視居住，還被造反派打腫了臉。但受到矚目的則是第4篇，內容則是對自己在中共官場的心情抒發。

其中，溫家寶提到母親在他擔任總理期間，曾兩度寫信提醒他為官之道，還直言「我擔當大任，媽媽是憂慮的」。

溫母第1封信，是在2003年11月溫家寶擔任第1屆總理8個月時所寫。信中提到，「你今天能位居人臣，如此高的地位，沒有任何靠山」，「你的性格是力求完美，但國家這麼大，人口這麼多，很難做到完美」，「要上通、要人和，千萬記住孤樹難成林」。

第2封則是2007年10月，溫母在溫家寶第1屆總理任滿前5個月時所寫。信中說，「後5年的工作是艱難複雜的」，「許多事情都要你一一完成，其效果能達到一半，就謝天謝地了。這麼多事，你一個人肩膀有多寬能承受得住？這就需要大家同舟共濟，平平穩穩渡過5年難關」。

全篇最受矚目的則是溫家寶在信末的感言。他說，「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓迫。我心目中的中國應該是一個『充滿公平正義的國家』，那裡永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過。這是生活讓我懂得的真理，也是媽媽給予的」。

對於溫家寶這篇憶母文被禁止分享且被媒體刪除，不少中國及海外網友感嘆，連貴為國家退休領導人的溫家寶最被這樣對待，其他人的遭遇就可以想見。

其中，中國獨立媒體人高瑜直指，微信連溫家寶清明紀念母親的文章都屏蔽，真讓人無語。溫家寶的「四個意識」、「兩個維護」的自覺性、領悟性怎麼也比馬化騰（騰訊及微信創辦人）水平高吧？何況騰訊的微信主管。